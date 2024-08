Vladimir Luxuria rompe il silenzio sul suo ritorno alla conduzione per l’Isola dei Famosi 2025

Vladimir Luxuria sarà la conduttrice della prossima Isola dei Famosi? Una domanda che nasce spontanea dopo le dichiarazioni fatte da Pier Silvio Berlusconi, che si è detto poco soddisfatto del risultato dell’ultima edizione: “Non è stata un’edizione fortunata. – ha ammesso – Ci sono state decisioni con le quali non ero d’accordo, ad esempio quella di non mostrare tutto. Poi ho visto delle cadute di stile.” Parole critiche, dunque, quelle di Berlusconi, che ha però specificato che l’Isola tornerà anche il prossimo anno. Ma sarà condotta da Luxuria o ci sarà un nuovo volto al suo posto?

Ad esprimersi sulla questione di recente è stata proprio Vladimir Luxuria. In un’intervista concessa a Nuovo Tv, la conduttrice non si è sbilanciata molto sul suo futuro nel reality, tuttavia ha dichiarato: “Il mio ruolo per la prossima edizione? Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro“.

Cambio di ruolo per Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2025? Il retroscena svelato dalla conduttrice

Si vocifera, infatti, di un possibile cambio di ruolo tra Vladimir ed Elenoire Casalegno, che è stata l’inviata dell’ultima edizione e che potrebbe essere, il prossimo anno, la conduttrice.

Vladimir Luxuria ha poi parlato dell’Isola dei Famosi 2024 a Casa Sdl, spiegando che i piani erano quelli di fare un’edizione meno trash rispetto alle ultime andate in onda. “Per questa Isola non volevano troppe liti o trash, ma qualcosa di più sereno e calmo. So anche che quando si presenta un programma così importante arrivano critiche e gufate, io accetto tutto, anzi, se le critiche sono costruttive sono felice. Purtroppo sono arrivati anche insulti e quelli non posso sopportarli, soprattutto se sono per un gruppo di lavoro e non solo rivolti a me.” Così ha concluso con i suoi piani per i prossimi giorni: “Cosa farò adesso? Per un po’ voglio rilassarmi, poi penserò nuovamente al lavoro e valuterò le eventuali proposte. Mi muovo tra radio, teatro e televisione, valuterò tutto quello che arriva e vedremo“.

