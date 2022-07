Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano/ “Matrimonio in autunno, ecco perché abbiamo aspettato tanto”

Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano: nozze in autunno

Angela Melillo e Cesare San Mauro sono pronti a convolare a nozze. L’indiscrezione trova conferma oggi, 28 luglio 2022, durante la nuova puntata di Estate in diretta proprio dalla showgirl, ospite nel salotto di Roberta Capua e Gianluca Semprini per parlare di coppie e di amore. Così tra un gossip su Ilary Blasi e Totti e uno su Belen e Stefano, arriva la conferma della Melillo: il matrimonio con Cesare si farà ed è imminente.

Angela Melillo, svela la proposta di matrimonio di Cesare San Mauro/ "Ha chiesto a mia figlia il permesso"

Angela Melillo e Cesare San Mauro convoleranno a nozze questo autunno. La showgirl lo annuncia con gioia a Estate in diretta, senza tuttavia svelare la data precisa del lieto evento. L’unico dettaglio che dà al pubblico di Rai 1 è la città scelta per i festeggiamenti e la celebrazione del rito: Roma.

Angela Melillo e Cesare San Mauro si sposano: “Ecco perché abbiamo atteso tanto”

Angela Melillo e Cesare San Mauro stanno insieme ormai da molti anni eppure la decisione di convolare a nozze è arrivata solo ora. Una mossa ponderata, che la showgirl spiega proprio in diretta su Rai 1: “Noi siamo insieme da 8 anni e da gennaio siamo andati a vivere insieme. – ha esordito la Melillo, spiegando inoltre che – Siccome io ho una figlia e anche lui ha dei figli, abbiamo cercato di fare le cose con molta calma per rispetto dei nostri figli. Anche andare a convivere poteva essere una cosa che poteva destabilizzare e io l’ho fatto soprattutto per mia figlia Mia. Ora mia figlia ha 14 anni e abbiamo deciso di vivere insieme e di sposarci.” ha così concluso Angela.

CESARE SAN MAURO, COMPAGNO ANGELA MELILLO/ "E' il mio sorriso e la mia luce"

LEGGI ANCHE:

Ezio Bastianelli ex marito Angela Melillo/ "Finito l'incantesimo e nell'intimità..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA