Angela Melillo è stata una showgirl, ballerina e attrice dell’Italia degli anni Novanta e sarà ospite sabato 23 Novembre 2024 della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. La donna tratterà di tanti temi e non può di certo mancare le parole per sua figlia Mia, una ragazza che ormai sta diventando una donna a cui la madre è molto legata.

Mia Bastianelli nasce nel 2008 ed è frutto del matrimonio tra Angela Melillo ed Ezio Bastianelli con Angela che più volte ha ricordato quanto la piccola sia stata importante nella sua vita. Angela ha avuto Mia quando aveva 41 anni e nel corso della trasmissione Vieni da me da Caterina Balivo ha raccontato in passato alcune difficoltà durante la sua gravidanza:

“Fu una gravidanza particolare perchè quando ero incinta riscontrarono una mia infezione alle vie urinarie e fui sottoposta a tac e vari controlli con liquidi di contrasto, radiazioni e antibiotici”. Per un periodo c’è stato anche qualche rischio ma la donna non ha mai avuto dubbi e ha spiegato: “Fin dall’inizio mi sentivo sicura, la decisione spettava a me e quando è nata Mia sono rimasta davvero felicissima”.

Angela Melillo e il rapporto con la figlia Mia

Mia ora ha 16 anni e durante la trasmissione di qualche tempo fa a Verissimo Angela ha raccontato il loro rapporto: “Mia figlia era una ragazzetta, è molto sensibile e ha un carattere abbastanza forte. Io ho dedicato tutto per mia figlia, sia i miei tempi che le mie relazioni, era davvero tutto in funzione di lei e ho fatto anche alcune rinunce”.

Non è stata semplice per Angela che ha sottolineato come i primi anni di maternità siano stati duri, specialmente dopo la rottura con il marito Ezio e lei sottolinea: “Lui per mia figlia c’è sempre stato, ma io mi sono sentita sola. Spesso era dura cercare un lavoro e non sapere come fare con la bambina a casa, perchè poi dovevo pensare anche a questo”.

Insomma un rapporto difficile ma Mia è stata una figura centrale nella vita di Angela Melillo negli ultimi anni e la donna – commossa a Verissimo – ha raccontato delle persone che le sono state accanto, soprattutto nel periodo della perdita dei genitori: “Mio fratello Fausto, sua moglie e i miei nipoti a cui sono molto legata e soprattutto una mia amica, Arianna, a cui devo davvero tanto. Mi è stata vicina quando sono morti i miei e sono cose che non dimentichi, io ringrazio per queste cose”.