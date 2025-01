Se ripensa a quanto ha lottato e sofferto per mettere alla luce sua figlia Mia, Angela Melillo non può far altro che commuoversi. La showgirl e primadonna del Bagaglino ha battagliato contro tutto e tutti per diventare madre, scontrandosi persino coi pareri medici. “Decisi di portare avanti la gravidanza nonostante il loro parere”, ricorda la Melillo in una toccante intervista a Verissimo. Angela ricorda di essere finita in ospedale, prima di scoprire di essere in dolce attesa e di aver vissuto momenti veramente terrificanti.

“Avevo una brutta infezione che peggiorava. Sono stata trasferita da un ospedale a un altro. In entrambi gli ospedali mi avevano fatto gli esami del sangue per sapere se fossi incinta e in entrambi i casi i risultati erano negativi. In quei giorni sono stata sottoposta a cure molto pesanti e a tante radiazioni”.

La lieta scoperta, arriva dopo quasi due mesi. Da una parte Angela Melillo era felicissima all’idea di avere una figlia, dall’altro lato era molto preoccupata perché appunto si era sottoposta a cura molto pesanti. E fu proprio in quel momento che arrivò la doccia gelata, con la ginecologa che di fatto sconsigliò di proseguire la gravidanza per i potenziali pericoli e rischi che avrebbe corso il nascituro.

Alla fine però Angela Melillo ha scelto di andare avanti e oggi sua figlia Mia è un’adolescente in salute. “Facevo i controlli ogni dieci giorni per vedere se il bambino si sviluppasse nel modo corretto. Quando è nata mia figlia, sono stata con la paura che ci fosse qualcosa che non andava”, ha confidato la showgirl. Ora fortunatamente il peggio è alle spalle e le paure solo un lontano ricordo.

