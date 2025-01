Angela Melillo e l’ex marito Ezio Bastianelli hanno divorziato ormai da diversi anni e la loro storia è affidata agli archivi del cuore. Oggi la showgirl è felicemente innamorata del nuovo compagno Cesare San Mauro e il passato con Ezio, appunto, fa parte del passato. I due si lasciarono poco dopo la nascita della figlia Mia, un momento davvero molto difficile per Angela che decise insieme ad Ezio di mettere fine ad una storia che aveva perso slancio e magia.

In una intervista televisiva l’ex primadonna del Bagaglino è tornato a parlare della sua storia con Ezio, sottolineando l’amarezza provata all’epoca, dopo aver troncato il rapporto. “Abbiamo passato insieme undici anni della nostra vita di cui cinque di matrimonio. Undici anni non sono pochi e dentro c’erano progetti comuni, sogni, ma anche nostra figlia”, le parole della Melillo.

Angela Melillo vuota il sacco sulla fine della sua storia con l’ex marito Ezio Bastianelli

A chi le domanda come mai sia finita con Ezio Bastianelli, Angela non fa misteri né usa mezze parole: “Si era rotto l’incantesimo e poi avevo avuto altrove la testa per diverso tempo. Ho perso una persona molto cara ed ero uno straccio”, ha confidato la Melillo. La mancanza di intimità, di sicuro, ha fatto crollare il loro rapporto in un precipizio e da li a poco infatti è arrivata la decisione di mettere fine alla sua relazione con Ezio.

“La ritualità può spegnere il desiderio”, ha detto la showgirl, attribuendo grosso peso al periodo fiacco sotto le lenzuola. “A mano a mano che i giorni passano, il peso di questa nostra crisi la sentivo sempre di più”, ricorda ancora la Melillo. Malgrado la rottura, oggi ha buoni rapporti con l’ex marito, che resta un punto di riferimento importante per la figlia Mia.

