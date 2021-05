Angela Melillo/ Mostra il suo vero volto dopo l’uscita di Gilles Rocca?

Qual è il vero volto di Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021? Se fino a qualche giorno fa sembrava la santa pronta a piangere perché Miryea l’ha accusata di essere falsa e di manovrare ai danni degli altri quando si parla di nomination, ecco che adesso tutto sembra essere cambiato, ma a che prezzo? La bella ballerina ha trovato la pace adesso, almeno dopo le ultime discussioni, ma le novità importanti riguardano proprio Gilles Rocca. Il naufrago è stato eliminato tramite il televoto ma prima di andare via ha detto la sua sul fatto che qualcuno nel gruppo sta mentendo per strategia. Dopo la puntata sono proprio Angela Melillo e Andrea Cerioli che parlano dell’atteggiamento di Gilles. In particolare, Andrea Cerioli rilancia: “Non puoi ancora avere queste sbroccate da ragazzino, dovresti aver imparato a stare al tuo posto quando c’è bisogno. Se non le sai fare te ne assumi le responsabilità perché ha fatto una figura di m***a.. Provare a sminuire gli altri per emergere l’ho sempre trovato una roba molto triste”.

Angela Melillo malore Isola dei Famosi: si ritira?/ Cos'è successo: via in braccio...

Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 mostra il suo vero volto?

Lo ha seguito proprio Angela Melillo che ha subito dato ragione al tronista di Uomini e donne rincarando la dose. A dare il colpo di grazie alla bella ballerina all’Isola dei Famosi 2021 ci ha pensato proprio Brando Giorgi che nella puntata scorsa l’ha accusata di voler stare al centro di tutto: “Lei vuole stare sempre nel giusto… Mi dispiace ma quando sporzionava il viso, aveva la mano pesante nei confronti dei soliti. Quello un po’ mi è dispiaciuto”. Cosa ne sarà adesso di Angela Melillo che dovrà affrontare un’altra puntata e nuove nomination?

