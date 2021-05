Angela Melillo/ Ostaggio degli Arrivisti? L’idea bocciata all’Isola dei Famosi 2021

Che fine ha fatto Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021? Siamo sicuri che la ballerina stia bene ma l’ultima volta che l’abbiamo vista le sue condizioni non erano delle migliori. Prima della diretta di venerdì scorso, infatti, la ballerina si era sentita male tanto da essere accompagnata fino alla barca in braccio da Valentina Persia. Per fortuna le sue condizioni erano rientrate tanto che la ballerina si è messa poi in gioco durante la diretta ma con scarsi risultati e stasera cosa ne sarà di lei? Le anticipazioni rivelano che la puntata dell’Isola dei Famosi 2021 cambierà in modo radicale la vita dei naufraghi che saranno chiamati a dei veri e propri duelli uno contro l’altro e che ognuno di questi manderà in nomination il naufrago perdente. In questo modo Angela Melillo sarà tolta dall’imbarazzo di dover fare un nome che magari non voleva fare se non per amicizia almeno per paura di andare contro il parere e i favori del pubblico, ma la domanda è: riuscirà a vincere queste prove con la stanchezza e le forze che si ritrova?

Al momento non sappiamo ancora cosa attende la nostra Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 perché per via della messa in onda ravvicinata delle due dirette in questo fine settimana non sono arrivate molte notizie dall’Honduras e questo non ha fatto altro che aumentare la curiosità di tutti. Gli Arrivisti sono stati chiamati a passare del tempo con i Primitivi e dopo questo periodo avrebbero dovuto scegliere un prigioniero. Rosaria Cannavò avrebbe voluto prendere proprio Angela Melillo, importante punto di riferimento per loro, ma poi l’ha spuntata Emanuela Tittocchia che ha voluto Valentina Persia.

