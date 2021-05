Angela Melillo malore Isola dei Famosi: si ritira?/ Cos’è successo: via in braccio…

Accertamenti per Angela Melillo, che sarebbe stata colta da un malore all’Isola dei Famosi 2021. La naufraga, secondo quanto rivelato nelle anticipazioni del Daytime di oggi, non sta bene. Quindi, ha lasciato i compagni «per ulteriori accertamenti medici». Non sono molti i dettagli attualmente a disposizione in merito a quanto è accaduto in Honduras, se non che è stata «portata in braccio dalla compagna Valentina». Si ritra dall’Isola dei Famosi 2021? La notizia ha scatenato subito molta apprensione tra i fan, che sui social si stanno interrogando su quanto accaduto. Ben diversa la situazione su Playa Primitiva, dove è arrivata una pergamena con l’indicazione di scegliere un naufrago da non far partecipare alla prova leader, ad eccezione di Miryea che è in nomination e in quanto tale esclusa.

Il primo nome che viene in mente al gruppo è proprio quello di Angela Melillo, quel che non è chiaro è se ciò sia legato proprio al malore che ha colto la naufraga.

ANGELA MELILLO E L’ATTACCO A GILLES ROCCA

Nelle ultime ore Angela Melillo aveva fatto discutere per le confidenze con Andrea Cerioli in merito al comportamento del naufrago Gilles Rocca, che ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2021. Entrambi sono convinti del fatto che avrebbe fatto una brutta figura non sapendo come comportarsi nonostante sia un adulto. «Provare a sminuire gli altri per emergere l’ho sempre trovato triste», ha detto Andrea Cerioli ad Angela Melillo. Lei si è mostrata concorde: «Molto triste». Consapevoli che «ognuno delle sue azioni ne risponde» non si sono poi mostrati così dispiaciuti per la decisione dell’ormai ex naufrago di lasciare il reality.

Ora però arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia del malore di Angela Melillo, senza però ancora video e dettagli per capire cosa sia successo. Chiarezza verrà fatta in occasione del Daytime del’Isola dei Famosi 2021, visto che per ora sono arrivate solo anticipazioni.

