Angela Merkel, chi è e cosa fa oggi?/ La prima donna cancelliera in Germania: “Resto una politica ma…”

Angela Merkel, dalla politica alla vita privata: sedici anni al servizio della Germania

Dopo sedici anni al servizio della Germania come cancelliera, Angela Merkel si è ritirata dalla vita politica. Era l’otto dicembre del 2021, quando la politica tedesca terminava formalmente il suo incarico. Da quasi tre anni, quindi, la Merkel è felicemente pensionata e lontana dal potere. Rarissime le sue interviste e le sue apparizioni pubbliche in questo lasso di tempo, d’altronde pare sia impegnatissima tra viaggi, letture e scrittura. Molti fanno notare che, da quando ha mollato il timone della Germania, il mondo sembra precipitato nel baratro. Casualità o meno, dopo che la cancelliera tedesca si è ritirata dall’attività politica, nel 2022 la Russia ha invaso l’Ucraina, portando le tensioni geopolitiche a livelli esageratamente alti e preoccupanti.

Angela Merkel, di sicuro, continua a seguire con grande trasporto le dinamiche politiche nazionali e internazionali e non è un caso che nel recente passato sia stata indicata dagli addetti ai lavori come possibile mediatrice nel conflitto russo-ucraina. Al di là di questa ipotesi, mai decollata, la Merkel pare essersi ritirata nella sua vita privata, dopo tanti anni al servizio della nazione.

Come dicevamo, poche le uscite ai media, ma solo il grande desiderio di riprendere in mano la propria vita, con serenità e discrezione. Così dopo la politica è arrivato l’annuncio di volersi dedicare alla vita accademica e all’opera, anche se in questi anni, forse, l’ex cancelliera tedesca ha fatto un pensiero sul tornare in pista. “Ho smesso di fare la cancelliera e questa è una bella sensazione. Mi sono prefissata di fare altre cose e anche questa è una bella sensazione. Ma resto una politica e alcune volte mi sento angustiata dalla situazione”, aveva spiegato Angela Merkel in una delle rare interviste rilasciate.

Dichiarazioni per alcuni indecifrabili, ma che evidenziano ancora una volta la grande passione di Angela Merkel per la politica. Ricordiamo che la Merkel è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di cancelliera in Germania e la seconda a presiedere il G8, inoltre è stata indicata come la donna più potente al mondo per tredici anni dalla rivista americana Forbes.

Angela Merkel, le voci sulla presunta malattia

Avevano fatto discutere anche le sue condizioni di salute, soprattutto dopo che nel 2019 fecero il giro del mondo i video dei tremolii alla mano dell’ex cancelliera tedesca, ma le voci riguardo la possibilità che Angela Merkel fosse affetta dal morbo di Parkinson non hanno mai trovato riscontro. Due anni fa, in una delle sue pochissime interviste, assicurò di stare bene e che dopo aver smesso di fare la cancelliera si è promessa di fare tante cose.

