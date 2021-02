Angela Merkel rifiuta vaccino AstraZeneca/ “Ho 66 anni, non consigliato per mia età”

Angela Merkel ha rifiutato di sottoporsi al vaccino di AstraZeneca. La Cancelliera della Germania ha spiegato che il siero realizzato in collaborazione con l’università Oxford e l’Irbm di Pomezia, è sconsigliato a quelli della sua età, sottolineando comunque l’efficacia: «Io ho 66 anni – dice la Merkel – e non appartengo al gruppo per cui AstraZeneca è consigliato» ma «è un vaccino affidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall’agenzia europea del farmaco e in Germania consigliato fino ai 65 anni di età».

Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, ma la Cancelliera si farà comunque vaccinare (a questo punto con Pfizer o Moderna), in diretta televisiva, di modo da fugare qualsiasi dubbi sulla sua volontà di vaccinarsi. La Germania ha approvato AstraZeneca ma solo per gli Under-65 a causa della mancanza di dati (che comunque l’azienda assicura arriveranno), sufficienti a dimostrare l’efficacia sulla fascia d’età più datata.

ANGELA MERKEL, FRA ASTRAZENECA E IL PASS VACCINALE

Fatto sta che le recenti parole della Merkel potrebbero essere interpretate a supporto del movimento no-vax, i contrari ai vaccini, un nocciolo duro in Germania visto che da un recente sondaggio ben il 34% dei cittadini intervistati si è detto contrario alla vaccinazione contro il covid, e ad oggi sono solamente 240 mila, su 1.54 milioni fornite, le dosi di AstraZeneca che sono state somministrate. E sembra esservi uno scetticismo generale proprio nei confronti del farmaco di Oxford, Irbm, con numerose persone che annullano gli appuntamenti per la vaccinazione o non si presentano quando scoprono quale siero verrà somministrato loro. La Merkel, durante l’intervista, ha parlato anche del pass vaccinale, la possibilità che venga istituito un passaporto vaccinale (entro la prossima estate), spiegando: «Tutti concordano sul fatto che abbiamo bisogno di un certificato di vaccinazione digitale», aggiungendo che alla Commissione Europea serviranno almeno tre mesi per creare la base tecnica per i documenti.



