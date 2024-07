Angela Nasti derubata dai ladri in casa dopo la sorella Chiara/ Lo sfogo del padre: “Trovatevi un lavoro”

Angela Nasti derubata in casa propria a pochi giorni dal furto della sorella Chiara

Un nuovo terremoto ha scosso la famiglia Nasti a pochi giorni dal furto in casa della celebre influencer, questa volta è toccato ad Angela Nasti fare i conti con i ladri, l’imprenditrice digitale napoletana si è ritrovata a fare i conti con la spiacevole sorpresa, come rivelato dal padre in un durissimo sfogo su Instagram, che non ha avuto neanche il tempo di digerire quanto accaduto a Chiara che tocca già leccarsi le nuove ferite e fare la conta dei danni: “Ora siete contenti? L’ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più, state attenti, questa è follia, lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m**** senza dignità, trovatevi un vero lavoro”.

Luca Sabbioni e Sasha, chi sono marito e figlia di Natasha Stefanenko/ "Scommise di portarmi a letto"

Riguardo a quanto accaduto alla sorella di Angela Nasti, Chiara, l’ammontare della refurtiva si aggirava intorno agli 80 mila euro tra borse e gioielli di valore, mentre per quanto accaduto nelle scorse ore non sono stati rivelati altri dettagli sul furto che ha sconvolto la famiglia delle celebri influencer.

Chiara Nasti e lo sfogo limitato sui social dopo l’irruzione dei ladri

La sorella di Angela pochi giorni fa si era ritrovata a fare una conta dei danni non di poco conto e aveva denunciato su Instagram il furto subito in casa, lasciandosi andare a poche e semplici ma chiarissime parole: “Prima che lo scrivano i giornali, questa è l’Italia, pezzi di me*da” ha tuonato Chiara Nasti mostrando le foto del soqquadro.

Natasha Stefanenko: "Pensavano che non fossi una donna seria"/ "Nel 2000 ho avuto una crisi matrimoniale"

E non è la prima volta che l’influencer e il fidanzato Mattia Zaccagni subivano un furto, già accaduto lo scorso novembre e anche in quel caso il bottino era stato cospicuo, con i malviventi che avevano fatto irruzione nell’abitazione dopo aver forzato una finestra, prima di passare all’azione tra le mura domestiche, pochi mesi prima del fattaccio Chiara Nasti, sorella di Angela, era stata invece derubata di un Rolex dal valore di circa 20mila euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA