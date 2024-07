Chiara Nasti, furto in casa: aperta la cassaforte e diversi rolex rubati/ Sfogo sui social: “Pezzi di m*rda!”

Brutta disavventura per Chiara Nasti e suo marito Mattia Zaccagni: di rientro dalle vacanze, la coppia ha appreso di un deplorevole furto presso la loro abitazione. Diversi oggetti preziosi sono stati portati via dai malviventi e non è la prima volta che l’influencer e il calciatore della nazionale si ritrovano a vivere una circostanza del genere.

“Prima che lo scrivano i giornali, questa è l’Italia, pezzi di m…”, questo il lecito sfogo di Chiara Nasti che sui social ha mostrato le scatole dei Rolex conservati in casa e trovate totalmente vuote dopo il furto subito presso la loro abitazione. Come riporta Sportmediaset, la coppia sarebbe rientrata nella casa di Roma intorno alle 17.30 di ieri appurando immediatamente una situazione sospetta dato che la porta d’ingresso risultava chiusa dall’interno. L’influencer avrebbe dunque immediatamente allertato le forze dell’ordine che sono accorse sul luogo per i relativi accertamenti.

Chiara Nasti, secondo furto in casa in pochi mesi: a novembre bottino da 80mila euro

Stando alla ricostruzione riportata dal sito di informazione, i ladri avrebbero messo in atto il furto passando per la finestra del bagno e, raggiunta la camera da letto di Chiara Nasti e suo marito Mattia Zaccagni, avrebbero svaligiato la cassaforte, mobili e setacciato gli armadi. Come anticipato, si tratta del secondo furto in casa dell’influencer a distanza di pochi mesi dato che già lo scorso novembre era accaduta la medesima circostanza con un bottino di circa 80 mila euro.











