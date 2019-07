Angela Nasti e Mattia Marciano sono innamorati?/ Nuovo gossip sull’ex coppia

Angela Nasti e Mattia Marciano si sono riavvicinati? Il settimanale “Chi” lancia la bomba online. Ecco cosa scrive su Instagram: “Angela Nasti, dopo la rottura con Alessio Campoli, starebbe ripensando a Mattia Marciano? Eppure lo stesso Mattia aveva dichiarato in esclusiva a “Chi”: “Tra me e Angela è una cosa chiusa. È una storia archiviata. Abbiamo preso due strade diverse. Lei ha fatto la sua scelta, ha preso la sua strada, io ho proseguito sulla mia e le auguro tutto il bene!”. Sarà la verità?”. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo essere uscita dal programma tra le braccia di Alessio Campoli, ha deciso di mettere fine alla loro relazione dopo nemmeno due settimane e così, mentre la sorella non beve acqua da due anni, lei potrebbe ripensare al suo ex fidanzato. Proprio Mattia, era arrivato alla corte della Queen corteggiando Desirèe Popper, giungendo in studio da single dopo avere interrotto la relazione con la piccola di casa Nasti. Di seguito, è arrivato il trono anche per lui, con la conoscenza di una nuova ragazza.

Angela Nasti e Mattia Marciano si stanno riavvicinando?

Mattia Marciano, proprio di recente dopo avere commentato le gesta del trono di Angela Nasti, aveva dichiarato che poco tempo prima di accomodarsi sulla mitica poltrona rossa di Uomini e Donne, lui e la sua ex avevano avuto un riavvicinamento. Tra le pagine di Spy, proprio il ragazzo tutto muscoli aveva confidato: “Vederla in televisione sul trono mi ha fatto effetto. Questo percorso, però, mi ha fatto capire che nella mia vita cerco altro. Non dico che lei sia sbagliata, ma sono io che cerco un altro tipo di donna. Già da un po’ di tempo ho voltato pagina. La mia vita va avanti e per fortuna non è morto nessuno per amore!”. Mattia aveva svelato di non avere rimpianti: “Ho fatto tutto quello che potevo, sono a posto con la mia coscienza, forse bisognerebbe farla più a lei questa domanda (…) Una persona che nasce tonda non può morire quadrata: lei è fatta così ed è giusto che trovi una persona che l’apprezzi così com’è. Le auguro di essere felice e di non guardarsi mai indietro”. Cosa è cambiato adesso? Attendiamo nuove conferme (oppure smentite…).

