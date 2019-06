Angela Nasti e Alessio Campoli/ Uomini e Donne, rottura: “Lo stimo ma non è andata”

Dopo giorni di confusione, arrivano le parole ufficiali di Angela Nasti e Alessio Campoli. I due erano usciti insieme dal trono classico di Uomini e Donne ma, a distanza di appena dieci giorni, le cose non sono andate bene. Intervistati tra le pagine del Magazine del dating show, hanno raccontato le loro emozioni a caldo, svelando gli effettivi motivi della rottura. Dopo essersi vissuti per 48 ore, Angela è tornata a Napoli per poi partire verso Ibiza: “In quei giorni ci siamo sentiti spesso, non c’era alcun segnale di allontanamento”, racconta Campoli. Di seguito, il ragazzo è andato in aeroporto a prenderla “abbiamo passato i giorni successivi insieme e io ho alloggiato in albergo”. Poi i dubbi. La Nasti infatti, aveva manifestato di vederlo particolarmente strano e di non riconoscere in lui la stessa persona che aveva visto all’interno del programma: “non riusciva ad immaginarmi nella sua vita pur essendomi dimostrato così simile a lei (…) Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe, ma di essere consapevole che probabilmente il mio comportamento poteva anche essere di riflesso al suo. Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso, prima che ritornassi a Roma”.

Angela Nasti e Alessio Campoli svelano i motivi della rottura

Anche Angela Nasti ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla rottura con Alessio Campoli. “Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va”, ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. La Nasti ha smentito di essere interessata al business, anche perché: “fossi stata interessata a questo, avrei portato avanti la relazione, postando di continuo foto insieme”. Sul web nel frattempo, è esplosa la polemica: “Ho letto tante cattiverie da persone che di me e Alessio non sanno nulla. Ho perso dei follower? Pazienza, le persone non hanno ancora capito che la mia vita è fatta di altro”. La giovane napoletana precisa che la decisione di lasciarsi sarebbe partita da entrambi. Poi conclude escludendo qualsiasi futuro ripensamento: “Ad Alessio voglio bene, è un ragazzo che stimo, ma, quando ci siamo conosciuti di più, non è andata. A Uomini e Donne ho fatto una scelta di cuore di cui non mi pento e che rifarei mille volte. Se avessi voluto Luca, mi sarei comportata diversamente. Credetemi quando dico che la prima persona dispiaciuta per quello che è successo sono io”.

