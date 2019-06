Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati?/ “Sono riservata ma presto…”

Il momento più romantico e struggente della scelta di Angela Nasti? Il no a Luca Daffrè, nessuno può dire il contrario, e forse proprio quello è stato il segnale che ha fatto storcere il naso di molti quando la tronista ha annunciato la sua partenza per una lunga vacanza in famiglia e senza Alessio Campoli, a pochi giorni dalla scelta. Il silenzio social, l’assenza di foto di coppia, di dediche e di piccoli indizi, ha lasciato pensare che Angela Nasti e Alessio Campoli si siano lasciati a pochi giorni dalla scelta di Uomini e donne, ma è davvero così? A rompere il silenzio in queste ore è proprio la tronista che ha deciso di rispondere dopo le accuse e le polemiche delle scorse ore e ha usato le storie di Instagram per farlo sottolineando però che, nonostante la sua esposizione mediatica, lei è un tipo molto riservato e che a certe domande non vuole rispondere.

LE RISPOSTE A META’ DI ANGELA NASTI

In particolare, proprio nelle scorse ore Deianira Marzano ha puntato il dito contro di lei accusandola di voler fare come Sara Affi Fella e di essere legata al suo ex. La tronista non ha intenzione di rispondere a queste provocazioni ma si limita a rispondere ai fan: “Allora tutto bene e tutto tranquillo. Vi state preoccupando di me ma è tutto a posto, mi dispiace non dover rispondere a tutti, mi fate a volte domande troppo precise, ma io sono una persona che nonostante si sia esposta, sono molto riservata e quindi tante cose non mi piace dirle. Pian piano saprete tutto. Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia, è quello che ho bisogno. Tutto bene, tutto tranquillo, state sereni”. Le sue parole sembrano confermare che la sua relazione con Alessio Campoli sia già giunta al capolinea ma per le conferme ufficiali sembra che dovremo attendere.

