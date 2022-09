Angela Rende chi è la moglie Amaurys Perez e i figli Cristian Antonio, Gabriel e Dasy/ Sono la sua felicità

Angela Rende e l’amore con Amaurys Perez

Angela Rende è il grande amore di Amaurys Perez che, dopo aver partecipato a Ballando con le stelle e all’Isola dei Famosi, è pronto ad affrontare anche la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7. Quello tra Angela e Amaurys è un amore grande nato anni fa coronando il loro sogno d’amore con il matrimonio celebrato nel 2006. Angela non fa parte del mondo dello spettacolo. Originaria di Cosenza, infatti, lavora come insegnante, ma il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscerla durante le partecipazioni di Amaurys ai vari reality. Innamoratissimi e molto complici hanno affrontato insieme anche la bellissima esperienza di Pechino Express nel 2014 piazzandosi al secondo posto.

Angela che è stata la prima tifosa del marito quando giocava a pallanuoto, è anche una sua grande fan ed è pronto a sostenerlo durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7 occupandosi dei figli che Amaurys ha definito “le medaglie più belle della sua vita”.

Amaurys Perez e il legame con i figli Cristian Antonio, Gabriel e Daisy

Dall’amore tra Amaurys Perez e Angela Rende sono nati tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Riuscire a diventare genitori, tuttavia, non è stato facile come ha raccontato lo stesso Amaurys in una vecchia intervista: “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi”.

Su Instagram, Amaurys pubblica spesso foto in cui è con i suoi bambini e ai quali dedica sempre delle meravigliose parole d’amore. “In questa foto c’è tutto quello che mi serve per essere felice e in forma: un buon piatto di pasta gustato con la mia famiglia!”, ha scritto Perez pubblicando una splendida foto di famiglia che potete vedere qui in basso.

