Angela Rende, moglie Amaurys Perez/ Sei aborti spontanei prima dei tre figli

Angela Rende è la moglie di Amaurys Perez, oggi ospite a Bake Off Dolci sotto un tetto. I due hanno tre figli, ma non è stato per loro facile arrivare a diventare genitori per la prima volta. La donna, che di professione fa l’insegnante, prima di dare alla luce il primogenito ha avuto sei aborti spontanei. Il racconto è arrivato a Vieni da me da Caterina Balivo dove questi hanno raccontato: “Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato nel 2010 quando proprio non ci speravamo più”. Sono stati anni difficili con addirittura sei lutti e tanto dolore, uniti però hanno superato il problema: “In quei quattro anni abbiamo fatto e provato qualsiasi cosa. Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi”.

Angela Rende, moglie Amaurys Perez: la loro famiglia

È così che Amaurys Perez e sua moglie Angela Rende non hanno mai mollato prima di arrivare a costruire la loro famiglia. Oggi hanno tre figli splendidi che si chiamano Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Nella sua vita Amaurys ha sempre dimostrato di essere ragazzo tenace e con grande determinazione, riuscendo a superare con la moglie difficoltà che avrebbero abbattuto chiunque. Quel momento di sofferenza, per fortuna, oggi è solo un brutto ricordo. Ma merito va a loro che grazie a forza e tenacia non si sono arresi. La coppia ha avuto una piccola esperienza professionale insieme, infatti si sono calati nel 2015 ne l’avventura di Pechino Express formando la coppia degli “sposini” e arrivando secondi dietro I coinquilini Stefano Corti e Alessandro Onnis.



