Bake Off Italia Dolci sotto un tetto/ Diretta ed eliminati: lenticchie, panforte e…

ANTICIPAZIONI BAKE OFF ITALIA DOLCI SOTTO UN TETTO

Venerdì 8 gennaio, in prima serata su Real Time, torna il dolce appuntamento con Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto con la conduzione di Flavio Montrucchio che racconta le avventure delle coppie, legate da una parentela, che si sfidano per vincere il titolo di miglior coppia di pasticceri amatoriali. Dopo aver condotto insieme alla moglie Alessia Mancini la versione dedicata ai bambini del talent show dal titolo Junior Bake Off, Flavio Montrucchio torna sotto il tendone del talent show per raccontare una nuova sfida fatta di dolci ed ingredienti speciali. Dopo l’eliminazione della coppia formata da marito e moglie che non sono riusciti a superare tutte le sfide della scorsa puntata, cosa accadrà questa sera? Quali sfide dovranno affrontare le coppie ancora in gara?

LE SFIDE DELLA SERATA

Esattamente come nella versione classica di Bake Off Italia, anche nello spin-off Dolci sotto un tetto, i concorrenti, in ogni puntata, si mettono alla prova cercando di realizzare dolci perfetti sia per il gusto che per l’aspetto. A giudicare le preparazioni delle coppie concorrenti sono Ernst Knam e Damiano Carrara, con la partecipazione di Clelia d’Onofrio. Quali sfide dovranno affrontare questa sera i concorrenti? Come fanno sapere le poche anticipazioni sulla puntata pubblicate dalla guida tv di Real Time, le coppie dei concorrenti saranno alle prese con tre preparazioni usando per ciascuna lenticchie, panforte e fichi secchi, una torta con mousse panettone e dovranno affrontare la prova intitolata ‘indovina chi viene a cena?’.

I CONCORRENTI DI BAKE OFF ITALIA DOLCI SOTTO UN TETTO

Dopo l’eliminazione di Carmelo e Angela che formavano la coppia di marito e moglie, questa sera, nel corso della nuova puntata di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, a sfidarti per il titolo di miglior coppia di pasticceri amatoriali saranno: Cristina e Siria che formano la coppia Mamma e Figlia; Emil ed Elenache sono Padre e Figlia, i Fidanzati Dora e Luca, i Conviventi Francesco e Lino e le Gemelle Alice e Alexia. Chi sarà la nuova coppia a dover rinunciare al sogno di vincere il titolo? Lo scopriremo al termine del nuovo episodio.



