Angela Rende, moglie di Amaurys Perez e i figli/ Amore litigarello ma…

Amaurys Perez, l’amore per la moglie Angela Rende e i tre figli Cristian Antonio, Gabriel e Daisy

Angela Rende, Cristian Antonio, Gabriel e Daisy sono la moglie e i figli del concorrente gieffino e sportivo Amaurys Perez. Per il pallanuotista nulla è più importante della sua famiglia. Lo ha detto e dimostrato diverse volte nel corso di queste settimane al Grande Fratello VIP, manifestando nostalgia e condividendo col pubblico attimi di pura commozione. Come quando Angela, in accordo con Alfonso Signorini e gli autori, è entrata nella casa per una sorpresa al marito in uno dei suoi momenti più difficili da quando è sotto le telecamere di Canale 5.

Per quanto riguarda la storia d’amore tra Angela e Amaurys, sappiamo che i due sono sposati dal 2006 e che dalla loro relazione sono nati i figli Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, a cui sono entrambi legatissimi.

Amaurys Perez, rapporto litigarello con la moglie Angela Rende, quella volta a Pechino Express

Come coppia hanno preso parte al programma televisivo Pechino Express e in quella circostanza buona parte del pubblico li ha ritenuti affiatati ma anche molto litigiosi. Nonostante le critiche ricevute durante il reality, in diverse interviste Amaurys Perez ha preso le parti di sua moglie Angela e anche lei, d’altra parte, ha sempre speso parole al miele per il marito. I due sono infatti legati da un legame unico e insieme hanno affrontato molti ostacoli e gli alti e bassi tipici di ogni relazioni. Il loro rapporto inoltre si è ulteriormente consolidato dopo il matrimonio, quando hanno scoperto che sarebbero diventati genitori.

