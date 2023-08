Amaurys Peréz vittima di Scherzi a Parte/ Campagna pubblicitaria conclusa in lacrime

Scherzi a Parte e l’imbarazzo di Amaurys Perèz: cos’è accaduto allo sportivo

Lunedì 7 agosto Scherzi a parte prenderà il posto di Temptation Island e per l’occasione Mediaset ha deciso di riproporre al pubblico gli scherzi più divertenti, tra questi c’è anche quello fatto ad Amaurys Perèz!

Amaurys, classe 1976, è prima di tutto un famoso pallanuotista ma oltre alla sua carriera sportiva, in questi anni ha scelto di partecipare a molti importanti reality italiani tra cui L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Proprio poco prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Amaurys è stato vittima di Enrico Papi e del cast di Scherzi a Parte, ma il suo scherzo lo ha talmente terrorizzato, tanto che, sia all’interno della trasmissione che nella casa più spiata d’Italia, lo sportivo ha mostrato un certo malessere e la voglia di dimenticare per sempre quell’evento per lui davvero troppo imbarazzante. Il cast di Scherzi a Parte aveva attirato Amaurys fingendosi un brand di orologi e richiedendo la sua presenza per una campagna pubblicitaria e si sa: il pallanuotista, padre di 2 meravigliosi bambini, non rifiuterebbe un lavoro vantaggioso! Peccato che le cose per lui si siano fatte molto complicate nel corso dello scherzo, tanto da dover immergersi in una delle sue grandi paure: l’altezza.

L’umiliante scherzo ad Amaurys Peréz e la sua reazione

Dopo aver accettato la finta campagna pubblicitaria proposta dal cast di Scherzi a Parte, Amaurys Perèz si è cimentato in una serie di gaffe che hanno fatto davvero ridere il pubblico da casa. Il campione mondiale di pallanuoto già dall’inizio si è rivelato “la vittima perfetta” per essersi complimentato per la bellezza dell’orologio “di lusso” proposto dalla campagna pubblicitaria (che in realtà era solo un orologio di plastica dal valore di 12 euro), poi con molta accondiscendenza Amaurys è diventato il protagonista di una serie di spot pubblicitari davvero imbarazzanti ma il finale per lui è stato il colpo più basso.

Dopo aver girato molti spot pubblicitari al quanto stravaganti, Amaurys Perèz, campione di pallanuoto, alto ben un metro e 94, ha dovuto indossare una tutina rosa aderente per “effetti speciali” e poco dopo lo scherzo è totalmente degenerato. Amaurys e la sua tutina rosa sono stati sollevati ad alcuni metri d’altezza grazie ad un’imbracatura, in quel momento lui era già teso ma quando gli autori hanno finto che il marchingegno si fosse rotto, il pallanuotista ha avuto molta paura e tra il terrore e le vertigini, giunto a terra è scoppiato in un pianto liberatorio. Nonostante il web si sia divertito molto, sui social alcuni hanno ritenuto lo scherzo un po’ eccessivo.

