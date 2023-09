Angelica Baraldi, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023/ “Cresciuta in una famiglia complicata”

Angelica Baraldi, concorrente NIP del Grande Fratello 2023

Angelica Baraldi è una delle nuove concorrenti NIP del Grande Fratello 2023. Nella puntata di questa sera, la prima di questa nuova edizione, il pubblico ha modo di conoscere anche questa giovane concorrente attraverso la sua clip di presentazione, mandata in onda prima del suo ingresso nella Casa. “Sono Angelica, ho 26 anni, sono di Modena“. Tra lavoro e attività nel tempo libero, la sua vita è piuttosto frenetica: “Lavoro in un’azienda informatica e sono una iperattiva, non sto un attimo ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport: jujitsu, thai boxe, calcio, paracadutismo, equitazione, moto…“.

Nella clip di presentazione, Angelica si è soffermata anche sulla sua delicata situazione familiare: “Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti, e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me“.

Angelica Baraldi e la vita privata: “Sono fidanzata con Riccardo“

Angelica Baraldi, una delle giovani promesse su cui Alfonso Signorini ha voluto puntare per questo Grande Fratello 2023, è felicemente fidanzata “con Riccardo, ha riempito le mancanze che ho“. Dalla sua clip di presentazione traspare grinta e grandissima determinazione in tutto ciò che fa e, soprattutto, negli obiettivi che vuole raggiungere nella sua vita.

A tal proposito, rivela qual è l’animale nel quale, a livello caratteriale, riesce ad immedesimarsi di più: “Quando mi guardo allo specchio. mi piaccio. Se mi dovessi descrivere come un animale, scegliere la Tigre del Bengala, e la Tigre Bianca. Penso che sia estremamente affascinante ma anche molto pericolosa. Ho un obiettivo e lo voglio portare a termine. Sono carica“.

