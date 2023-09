Angelica Baraldi e Grecia Colmenares, lite al Grande Fratello 2023?/ “In Italia non facciamo così…”

Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi “bacchetta” Grecia Colmenares per il cibo

Le prime puntate del Grande Fratello 2023 sono servite ai telespettatori per prendere familiarità con i nuovi concorrenti del reality. Questi, dal canto loro, hanno fatto lo stesso con i propri compagni di viaggio ma pare che non proprio tutti riescano ad andare d’amore e d’accordo. Sono infatti bastati pochi giorni di convivenza per nascere sia le prime amicizie, sia le prime incomprensioni. Come riporta Leggo, una piccola discussione sarebbe nata anche tra Angelica Baraldi e Grecia Colmenares.

Anita attacca Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ "È furba, non svampita. Ha le sue strategie"

Come racconta il portale, il siparietto della “discordia” sarebbe emerso da un video virale sui social che vede protagoniste appunto Angelica Baraldi e Grecia Colmenares. Le due concorrenti del Grande Fratello 2023 – come raccontato dalla prima – avrebbero avuto un battibecco di natura culinaria: “Grecia, mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così, a cucchiaiate”. Raccontando l’accaduto a Valentina, quest’ultima ha irriso la questione affermando: “Ma perchè poi la gelatina?”.

Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares al Grande Fratello?/ "Mi piacerebbe partecipare"

Grande Fratello 2023, il racconto di Angelica Baraldi alimenta il dibattito sul web

Chiaramente, la diatriba culinaria raccontata da Angelica Baraldi – avuta con Grecia Colmenares – ha alimentato un discreto dibattito sul web. Come racconta Leggo, c’è chi da ragione alla prima e chi invece si sarebbe schierato con la showgirl. Nello specifico, secondo alcuni sarebbe giusto utilizzare il cibo in maniera consona rispettando le esigenze di tutti ed evitando gli sprechi. Per altri invece, il disaccordo sarebbe sorto da una supponenza e pregiudizio di fondo.

Dopo aver ascoltato il parere di Angelica Baraldi, alcuni utenti in rete hanno notato una mancanza di coerenza rispetto a quanto accaduto in altre circostanze, sempre a tema culinario. Spesso e volentieri infatti, soprattutto in relazione alle pietanze realizzate da Rosy Chin, i concorrenti all’unisono hanno parlato di inclusività. Appare dunque strano il disappunto della ragazza rispetto alla preferenza per la gelatina di Grecia Colmenares.

Eliminato Grande fratello 2023, 5 concorrenti al televoto 3a puntata/ Giselda batte tutti, Grecia fuori e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA