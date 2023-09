Beatrice Luzzi, rapporto sempre più teso con Rosy Chin al Grande Fratello 2023/ “Non le credo…”

Beatrice Luzzi e Rosy Chin, divergenze “contagiose” al Grande Fratello 2023

Nonostante siano passati pochi giorni di convivenza, al Grande Fratello 2023 sembrano emergere già alcune incompatibilità caratteriali. E’ in particolare la presenza di Beatrice Luzzi a far discutere; l’attrice non ha avuto un buon impatto con alcune compagne di viaggio e soprattutto con Rosy Chin. La chef, già prima della scorsa puntata, aveva palesato un certo malumore che ora sembra ancora più evidente.

In una clip pubblicata sull’account Mediaset del Grande Fratello 2023, si può ben udire il parere interdetto di Rosy Chin per la mancanza di apertura riscontrata in Beatrice Luzzi. L’attrice non è sembrata – anche dopo l’ultima diretta del reality – voler aprire dibattiti o discussioni per ricucire il rapporto. Parlando con Angelica e Letizia, la concorrente ha trovato pareri concordi che sembrano aver fomentato ulteriormente le convinzioni della chef. “Prima mi coccola e poi mi attacca; ha detto delle cose che non mi sono piaciute…”.

Beatrice Luzzi, rapporti tesi al Grande Fratello 2023 non solo con Rosy Chin

“Stamattina le ho spiegato su cosa sono d’accordo e su cosa non sono d’accordo…”, ha proseguito così Letizia Petris, che si è ritrovata ad essere piuttosto concorde con il disappunto di Rosy Chin rispetto alle mancanze di Beatrice Luzzi. “Mi ha stupito il fatto che mi sia venuta a chiedere un consiglio, allora vuol dire che alla fine ti interessa” Prosegue così la fotografa, mentre Angelica ha sottolineato in riferimento al rapporto con la chef: “Ha visto che finito la puntata tu di nuovo di sei arrabbiata nei suoi confronti e non capiva questa cosa…”. A questo punto, Rosy Chin è sembrata piuttosto perentoria: “Quando mi chiedi alleanza, per me è già capire; non la do, mi dispiace. Dopo una settimana così intensa, io poi non credo alle alleanze, credo alle persone…”.

A fare da eco al discorso a tre con protagoniste Rosy Chin, Letizia Petris e Angelica, sono poi intervenute altre concorrenti. Anita ad esempio, sempre in una clip pubblicata sulla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, ha spiegato: “Le ho detto che ha dei modi un po’ taglienti…”. E’ evidente dunque che vige un problema tra le donne della Casa, con particolare riferimento al modo di fare e agire di Beatrice Luzzi. Chissà come si evolveranno i rapporti, stando alle premesse, nel corso delle prossime settimane.











