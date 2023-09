Angelica Baraldi e la separazione dei genitori “clima non sereno”/ “Mi alzavo e mi chiudevo in camera”

Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi: “Situazione in casa difficile“

Angelica Baraldi ha affrontato un capitolo difficile della sua vita e, al Grande Fratello 2023, ha parlato apertamente del suo complicato rapporto con i genitori. La concorrente ha svelato di essersi allontanata dalla famiglia dopo la separazione della madre e della padre, arrivata dopo continui litigi e un clima insostenibile in famiglia. “La situazione in casa è sempre stata molto difficile, il clima non era sereno perché loro purtroppo hanno due caratteri molto diversi, e non riuscivano mai ad andare d’accordo“, ha ammesso.

Le discussioni tra genitori hanno avuto ripercussioni sulla ragazza e sulla sua crescita: “Io inizialmente ho provato a fare da intermediario, poi mi sono stancata. Quindi spesso capitava che mi alzavo da tavola e mi chiudevo in camera, e questa cosa è stata scambiata per menefreghismo, ma era difesa, cercavo di estraniarmi perché ero satura“. Durante il periodo del Covid, poi, è arrivata la separazione: “Dentro di me ci speravo, perché non ne potevo più di vederli infelici. Poi però la situazione è peggiorata, quindi non ti so dire ad oggi qual era la scelta giusta da fare“.

Angelica Baraldi e la rottura con il papà: la decisione di andare a Roma

La vita di Angelica Baraldi è cambiata quando ha deciso di trasferirsi a Roma con il fidanzato, colui che l’ha salvata da quella fase complicata della sua vita: “Io sono arrivata a questa consapevolezza grazie ad una persona. Io un po’ mi ero abituata alle situazioni, a stare male. Poi è arrivato Riccardo, il mio fidanzato, nella mia vita, e mi ha detto: ‘Non è normale che tu stai in questo modo’. Infatti poi sono andata a Roma con lui“.

La concorrente del Grande Fratello 2023 ammette però di soffrire parecchio per l’assenza del papà nella sua vita dopo la rottura. Ammette che gli sbagli sono arrivati da entrambi, e un tentativo di riconciliazione tra i due potrebbe rimettere le cose a posto: “Io ci sto malissimo. Mi dispiace con lui che sembro molto fredda e che dopo la separazione ho avuto un rifiuto nei loro confronti. Io vivevo con mia mamma e cercavo sempre di stare fuori casa, per stare lontana da loro. Mio papà mi cercava sempre, mi diceva di venire a casa e io non ci andavo. Ammetto che lì ho sbagliato molto, e lui ci è stato male per questo“.

