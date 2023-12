Angelica Baraldi: “Perla e Mirko? C’è sentimento tra loro”/ “Greta? Mi ha offesa, non mi è piaciuto…”

Angelica Baraldi e la storia tra Mirko e Perla

Nella casa del Grande Fratello 2023 ha vissuto un’esperienza bella che l’ha portata ad instaurare rapporti importanti come quelli di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Eliminata dal reality show, Angelica Baraldi ha raccontato l’avventura vissuta in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi soffermandosi, in particolare, sul rapporto con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Angelica, infatti, si è legata subito a Mirko e, successivamente, è stata una spalla importante anche per Perla. Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, Angelica, avendo vissuto da vicino il rapporto tra Perla e Mirko, si dice sicura dell’esistenza del sentimento che ancora li lega.

“Mirko e Perla si guardavano con occhi meravigliosi, c’è tanto sentimento tra loro. Poi lui ha fatto una dichiarazione per chiudere ieri, ma secondo me l’ha fatto per farla stare tranquilla nella casa ora che non c’è lui. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Per quello che ho visto nella casa, c’è tanto sentimento tra i due, io ho sognato in prima persona. Ci ho creduto tanto e ci credo tutt’ora. Li guardi e ti perdi. C’è proprio una magia tra di loro, per me c’è ancora tanto. Magari se ne renderanno conto fuori dalla Casa“, le parole di Angelica.

Angelica Baraldi e il rapporto con Greta Rossetti

Angelica Baraldi, nel corso di Casa Chi, ha parlato anche di Greta Rossetti con cui era stata protagonista di un confronto prima che l’ex tentatrice di Temptation Island diventasse concorrente ufficiale del Grande Fratello. Cosa pensa, dunque, oggi Angelica di Greta? “Con me non si è comportata benissimo. Comprendo il suo fastidio perché quando sei fuori ti senti con le mani legate, però, credo che uno possa dire la propria opinione senza offendere e lei mi ha offesa”, ha detto Angelica.

“Anche il modo che ha avuto quando è entrata per fare il confronto con me. Mi è sembrato immaturo e infantile. Il comportamento di una ragazza infastidita che, però, non aveva delle motivazioni vere e proprie. Molto impulsiva” – ha aggiunto per poi concludere così – “Ho visto che si è ricreduta e questo lo apprezzo. Non mi è piaciuto neanche come i è comportata in Casa quando c’era Mirko. Anche con Vittorio e Federico la vedo bella carica”.

