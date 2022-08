Angelica Benevieri, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo/ Gli indizi social

Chi è Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: recitava in una nota fiction

Angelica Benevieri è la nuova fidanzata dell’ex gieffino Manuel Bortuzzo. Ora, ci si domanda chi sia la ragazza che ha stregato il cuore dell’ex nuotatore. Dagli indizi riportati su Blogtivvu, sembra che sia un’influencer seguitissima su Tik Tok e Instagram ma che abbia anche preso parte in TV nel programma di Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti. La bella influencer ha 20 anni, vive a Roma e ha anche recitato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco.

Giorni fa Angelica Benevieri ha scritto un post dedicato al nonno. “Nonno, anche se non mi riconosci più, l’amore nei tuoi confronti è lo stesso di sempre e non cambierà mai. Non mi scorderò mai tutto quello che hai fatto per me, ci sei sempre stato, sapevi sempre come rendermi felice e lo continui a fare. Sono davvero fortunata ad avere un nonno come te, sei da invidiare, hai una forza incredibile, sai sempre come regalare sorrisi a chiunque. Con me sei sempre stato così premuroso, così affettuoso. Ogni momento con te ha lasciato un’impronta. Per me sei come un secondo padre, non si può spiegare cosa sei per me, un grazie non basterá mai per tutto quello che hai fatto per me, ti amo nonní…”

Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo: pizzicati a baciarsi in modo appassionato

Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo sono stati pizzicati da alcuni utenti sui social, ai quali non è sfuggito che la coppia è uscita allo scoperto. L’ex nuotatore ha, infatti condiviso una foto mentre si baciano e si tengono la mano sulle note di una canzone di Ultimo; una prova inconfutabile della sua nuova relazione.

Sembra aver detto addio a Lulù Selassiè; con la principessa etiope la storia è solo un lontano ricordo, ed è escluso un ritorno di fiamma.

