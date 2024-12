Lulù Selassiè sotto attacco, l’accusa dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo

Sono giorni molto complicati per Lulù Selassiè, la ex concorrente del Grande Fratello che ha vissuto una storia d’amore con l’ex compagno di gioco Manuel Bortuzzo, è stata denunciata dal nuotatore per minacce e stalking nei suoi confronti. Dopo qualche giorno Clarissa e Jessica Selassiè hanno deciso di rompere il silenzio, intervenendo sui social con un lungo messaggio:

Perché Myrta Merlino è assente a Pomeriggio 5 venerdì 13 dicembre 2024/ "“La signora va in anticipo a..."

“Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto ciò che stiamo vivendo e finalmente, con affetto e stima per tutti coloro che ci seguono ormai da anni e ci supportano, vogliamo fare chiarezza” le parole delle due sorelle in difesa di Lulù Selassie. Presto arriverà anche la replica della diretta interessata, che per il momento si è trincerata dietro un silenzio assordante al quale farà seguito un messaggio.

Mattia Carrano ha tradito Giulia Latini?/ L'indiscrezione: "La terza incomoda sarebbe una tiktoker"

Lulù Selassie denunciata da Manuel Bortuzzo, le sorelle: “Presto parlerà anche lei”

In attesa di ascoltare la versione di Lulù Selassiè dopo la denunciata arrivata da Manuel Bortuzzo, le sorelle Clarissa e Jessica hanno rotto il silenzio sulla delicata questione, promettendo che presto sarà la ex gieffina a rompere il silenzio sulla questione.

“Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene. Per quanto sia sotto shock, Lulu sta affrontando questo momento difficile, e nel momento giusto, sarà lei stessa a parlarvi direttamente”. Sempre su Instagram, le sorelle Selassiè hanno colto l’occasione per ringraziare chi ha mantenuto il silenzio davanti alla delicata situazione: “Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella, la persona coinvolta direttamente in questa situazione” si legge sempre sui social. Lucrezia si è dichiarata innocente, dopo che l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo aveva mosso nei suoi confronti, accusando di essere stato minacciando di morte e pedinato nei luoghi in cui era solito uscire.

Mogol a La Volta Buona: “Innamorato tante volte, ma ora sono fedele”/ “Angelina Mango mi ha conquistato!”