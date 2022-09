Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo ironizza sulla disabilità/ Web tuona: “Video schifoso”, lei…

Angelica Benevieri, fidanzata di Manuel Bortuzzo, ironizza sulla disabilità in un video: è polemica!

Non è più un mistero che Manuel Bortuzzo abbia una nuova fidanzata. Dopo la discussa fine della storia con Lulù Selassiè, l’ex gieffino è felice accanto ad Angelica Benevieri, con la quale si è mostrato anche sui social, ufficializzando la loro relazione. Nelle ultime ore però Angelica è finita nel mirino delle critiche a causa di un video che la vede protagonista e che risale a qualche anno fa. In questo la ragazza ironizza sulla disabilità; nel particolare la si vede entrare in un bagno per disabili e, quando si accorge dell’errore, esce dal bagno fingendosi disabile, mimando spasmi e difficoltà a camminare.

Un video di cattivo gusto che ha fatto indignare il web e, in particolar modo, molte persone che hanno a che fare ogni giorno con la disabilità. Da qui un fiume di critiche ha invaso la fidanzata di Bortuzzo.

Angelica Benevieri nella bufera: la risposta alle critiche arriva anche da Bortuzzo

C’è chi l’ha accusata di stare insieme a Manuel Bortuzzo solo per visibilità, visto il video in cui si prende gioco della disabilità. E ancora c’è chi ci è andato giù molto più pesante, accusandola di scarsa empatia e sensibilità e chiedendole le scuse per il brutto video. Qualche ora dopo ecco arrivare la replica di Angelica che è però servita ad alimentare ancor di più le polemiche. La fidanzata di Bortuzzo, infatti, come fa notare Pipol Gossip, ha scritto in un commento: “Non ho bisogno di chiedere scusa. Ero piccola, e a 14 anni si può sbagliare”. Sembra d’altronde che lo stesso Bortuzzo non sia stato toccato dal video della fidanzata sulla disabilità, tant’è che lui stesso ha risposto alle critiche con una foto in cui bacia Angelica e fa il dito medio a chi ha sollevato questo polverone.

