Anima delicata, cuore fragile e voce potente, quello di Angelica Bove non è un volto nuovo per i telespettatori, che hanno già imparato a conoscerla lo scorso anno: ha infatti preso parte a X Factor 2023, venendo eliminata in semifinale. La giovane artista, classe 2003, è nata a Roma e la musica è sempre stata una sua grande passione. Infatti ha cominciato a farsi conoscere tramite i social network e più precisamente con Tik Tok: proprio grazie alla piattaforma cinese, Angelica si è fatta notare con le sue cover di artisti famosi. La sua voce delicata non è passata inosservata e ha cominciato ad accumulare sempre più follower, fino ad arrivare appunto a X Factor, dove è entrata nella squadra di Ambra Angiolini.

Angelica Bove con “La nostra malinconia”: l’immenso dolore dei genitori scomparsi

A Sanremo Giovani, la concorrente ha deciso di portare un brano dal titolo “La nostra malinconia”. Una canzone delicata e dolce, come è proprio Angelica Bove, che ha dovuto fare i conti, nel corso della vita, con un dolore davvero atroce. La ragazza ha perso, poco prima di compiere vent’anni, entrambi i genitori. “Sei e siete dentro ogni parete della mia anima, appartieni ad ogni mia sfumatura, siete tu e papà a darmi la forza di amare questa vita, oltre ogni cosa, come ti ho promesso e come mi avete sempre insegnato” aveva scritto Angelica, qualche tempo fa, in un post dedicato proprio alla mamma, scomparsa.

Un dolore immenso, per la giovane, che ha al suo fianco i fratelli, che non la lasciano mai sola e continuano a sostenerla in ogni suo piccolo passo e traguardo, certi che anche i suoi genitori vorrebbero lo stesso. La concorrente è pronta ora a dare il suo meglio a Sanremo Giovani per riuscire a salire fino al palco dell’Ariston: un obiettivo chiaro che saprebbe già a chi dedicare.