Angelica, chi è la figlia di Arianna Ciampoli/ “Sono comunque riuscita a vivermela del tutto”

Arianna Ciampoli e la figlia Angelica, nata dalla relazione con l’ex compagno

Arianna Ciampoli vanta un ricchissimo curriculum televisivo, dalla lunghissima gavetta alla carriera di successo per la quale viene ricordata oggi. La conduttrice ha esordito a inizio anni ’90 a Telemontecarlo per poi effettuare il passaggio in Rai, primo importante step della sua carriera, dove ha condotto numerosi programmi per ragazzi; nel corso degli anni, poi, ha lavorato a La7 e su TV2000, tornando spesso in Rai anche in veste di autrice, come nel caso del programma di Rai del 2021 Dedicato, da lei firmato e condotto da Serena Autieri.

In parallelo alla carriera, Arianna Ciampoli ha una vita privata serena e caratterizzata dalla presenza nella sua vita di una figlia: Angelica. La bambina è nata nel 2005 dalla relazione della conduttrice con l’ex compagno Andrea; ora, invece, è sentimentalmente legata a Alessio Pascucci dal 2014, anno in cui si sono sposati. Arianna Ciampoli è ad oggi una donna risolta e realizzata e, anche sul fronte sentimentale, è riuscita a tenere legata la famiglia nonostante la precedente separazione e la nascita di una nuova relazione.

Arianna Ciampoli sulla figlia Angelica: “Sono riuscita a vivermela del tutto“

Ma che cosa sappiamo di Angelica, figlia di Arianna Ciampoli? La stessa conduttrice raramente si è sbottonata in forma pubblica circa la sua vita privata; sono piuttosto esigue, infatti, le informazioni relative alla famiglia e alla sua bambina. In un’intervista a TvBlog del 2022, parlando di rinunce fatte o non fatte nella sua vita, ha commentato: “Non ho sicuramente rinunciato alla parte non esposta, a tutta quella parte che mi sostiene, che sono i miei amici, e ad Angelica, che sono comunque riuscita a vivermi del tutto“.

Parlando invece ai microfoni della Famiglia Cristiana, in un’intervista del 2019, aveva così parlato dei suoi sogni e di come la nascita della figlia le abbia stravolto la vita: “Il mio sogno è essere una persona libera: libera dai giudizi, dai pregiudizi, da alcune fragilità e dalle paure. Sono infatti un essere abitato dalla paura, in quanto Arianna ma anche in quanto mamma: dal giorno in cui è nata Angelica, i miei timori sono raddoppiati“.











