Angelica e Aurora, chi sono le figlie dei Jalisse/ Sorpresa in studio all’Isola? Spunta la foto dal camerino

Angelica e Aurora, chi sono le figlie dei Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci

C’è una sorpresa per Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ovvero i Jalisse, nel corso della nuova diretta de l’Isola dei Famosi 2023. La coppia, rimasta salda e ancora in gara insieme in Honduras, potrebbe questa sera ricevere l’incoraggiamento delle sue due figlie: Angelica e Aurora. Entrambe le ragazze, stando a quanto traspare dai rispettivi profili social, sono ospiti di Ilary Blasi in studio nel corso della puntata del 5 giugno.

Angelica, la maggiore delle due figlie dei Jalisse, ha infatti postato uno scatto dai camerini insieme alla sorella Aurora, mentre si mostrano pronte, con trucco e parrucco. Poi nell’ultimo scatto eccole insieme in studio, come dimostra anche il tag inserito dalla ragazza.

Angelica e Aurora, le figlie dei Jalisse in studio a l’Isola: sorpresa in arrivo?

La presenza di entrambe le figlie in studio potrebbe dunque assicurare ad Alessandra, e ancor più a Fabio Ricci che questa sera è al televoto e rischia l’eliminazione, di poter scambiare a sorpresa qualche parola, così come non accade ormai da parecchie settimane. Un momento emozionante, a quanto pare, è dunque in arrivo per la coppia di naufraghi.

Ma cosa ne pensano Angelica e Aurora della partecipazione dei loro genitori all’Isola? Queste le parole della maggiore all’Isola Party: “Devo dire che è stato molto bello sapere questa notizia perché li ho visti subito lì, perché il mio papà è uno che prende tanto il sole, gli piace il mare, quindi l’ho visto nel suo habitat.”

