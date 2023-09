Angelica e Rosy: prima lite con Giselda al Grande Fratello 2023?/ “Non siamo mica alla sagra di Bassano”

Angelica e Rosy alleate contro Giselda al Grande Fratello 2023?

Sono trascorso meno di ventiquattro ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ma tra i concorrenti cominciano a nascere le prime simpatie e le prime alleanze. Se, durante la prima sera sotto le luce delle telecamere, i nuovi inquilini di Cinecittà si sono mostrati affiatati e pronti a formare un gruppo unito senza rivalità, la convivenza sta portando a galla le prime simpatie e antipatie. Tra le donne, in particolare, è già nata una bella intesa tra Angelica e Rosy Chin. Chiacchierando tra loro, le due gieffine hanno mostrato un certo fastidio nei confronti di Giselda.

In particolare, ad infastidire Angelica e Rosy è il tono di voce molto alto di Giselda, caratteristica evidenziata, anche durante la prima puntata con Alfonso Signorini, anche dal popolo dei social. Nella casa, dunque, le tre donne saranno le protagoniste della prima lite del Grande Fratello 2023?

Primi screzi tra Angelica, Rosy e Giselda?

La convivenza non è mai facile, soprattutto tra persone che non si conoscono affatto e il Grande Fratello 2023 ne è la prova. Se Giselda si è subito mostrata molto entusiasta. sprizzando gioia e allegria da tutti i pori, Angelica e Rosy si sono mostrate abbastanza infastidite da tale atteggiamento. In particolare, l’energia mostrata da Giselda appena sveglia ha provocato la reazione di Angelica che si è lasciata andare ad un’affermazione che il popolo di Twitter ha prontamente intercettato.

Appena sveglia, Giselda è uscita dalla camera da letto in cui dormono tutti i concorrenti, saltando e cantando. Angelica, di fronte alla scena, rivolgendosi a Rosy, ha esclamato: «Guarda che non siamo mica alla sagra di Bassano del Grappa», Parole che sono state sentite dalla stessa Giselda che, però, ha preferito rispondere alla coinquilina con un sorriso.

vi scongiuro giselda sta già sulle scatole a mezza casa e quando si ritroverà al televoto una volta no e cento si#GrandeFratello #GFpic.twitter.com/QhkNhOr9Ev — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023

