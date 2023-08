Angelina e Filippo, chi sono i figli di Mango/ Lei cantante, lui batterista: “Talento subito capito da papà”

Chi sono Filippo e Angelina Mango, i figli del cantante Mango

Dalla lunga storia d’amore con Laura Valente, Pino Mango ha avuto due figli: il primo è Filippo, la seconda è Angelina, nata nel 2001. Quest’ultima si è fatta ben conoscere dal pubblico nel corso della scorsa edizione di Amici, quando per un soffio non ha conquistato la vittoria. Oggi continua a seguire le orme del padre nel mondo della musica, macinando un successo dopo l’altro.

Meno celebre di Angelina, Filippo Mango segue comunque le orme dei genitori nel mondo della musica, non come cantante ma come batterista. Fa parte della band che suona i live della sorella Angelina insieme al fidanzato di lei, Antonio Carigliano.

Filippo e Angelina Mango, un talento di famiglia

Quello di Angelina e Filippo Mango è tuttavia un talento da entrambi manifestato sin da piccoli. A rivelarlo è stata la loro mamma, Laura Valente, in una lettera scritta alla figlia quando si trovava nella scuola di Amici. In quella missiva ricordò: “Giorni fa mi è capitato in mano per caso il comunicato stampa che papà aveva scritto in occasione dell’uscita dell’ultimo album che ha registrato. In quel album, l’amore è invisibile, lui aveva voluto accanto anche i suoi figli. Infatti nella cover di Get back dei Beatles, tu hai cantato insieme a lui e Filippo ha suonato la batteria.” Così concluse: “Sono passati dieci anni e da allora tu hai fatto dieci anni di gavetta, tu sei cresciuta, hai imparato un sacco di cose. C’è da dire che papà dieci anni fa aveva già capito tutto.”

