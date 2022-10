Angelina Fiol, chi è la fidanzata di Sfera Ebbasta/ Tra palestra e il figlio Gabriel

Angelina Fiol Lacour e Sfera Ebbasta, come si sono conosciuti?

Angelina Fiol Lacour, 27 anni, è la fidanzata del noto rapper Sfera Ebbasta che sarà uno dei protagonisti della seconda puntata di Emigratis, programma di intrattenimento in onda in prima serata su Canale 5 domani, mercoledì 5 ottobre. Angelina è nata il 31 maggio 1995 in Argentina. Fin da piccola ha iniziato a curare molto il suo fisico praticando sport e diventando presto una modella. Riguardo alla sua famiglia, il padre di Angelina è stato un pugile dilettante, mentre la madre ha gareggiato nel nuoto sincronizzato.

Angelina e Sfera Ebbasta si sono incontrati durante una vacanza ad Ibiza e proprio là, tra i due è scattata immediatamente la scintilla. Su Instagram Angelina ha poco più di 300 seguaci, a differenza del compagno che invece ne vanta ben 4 milioni. Angelina, oltre alle foto del figlio, pubblica post in costume e in relax.

Sfera Ebbasta sarà ospite di Emigratis 4 su canale 5 in prima serata

E proprio il suo compagno sarà protagonista della seconda puntata di Emigratis 4 con Pio e Amedeo. I due pugliesi faranno tappa, infatti a Londra, dove incontreranno il rapper e cercheranno di sfruttare i suoi soldi e la sua fama. Angelina è anche madre avendo avuto un figlio da Sfera, Gabriel, nato a giugno 2022. Angelina e Sfera (al secolo Gionata Boschetti) hanno deciso di dare al proprio figlio entrambi i cognomi. Angelina grazie al suo lavoro viaggia in lungo e in largo in tutto il mondo, dividendosi soprattutto tra Parigi, Ibiza e Milano e proprio nel nostro Paese ha avuto il colpo di fulmine per il noto rapper, dopo averlo conosciuto per la prima volta in Spagna. Chissà se anche lei, domani sera, sarà assieme al compagno durante la puntata di Emigratis?

