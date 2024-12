Roberto e Cinzia sono i genitori di Federica Pellegrini: “Mi hanno sempre supportata”

Federica Pellegrini non ha mai fatto mistero dell’importanza che hanno avuto nella sua carriera di atleta, oltre che nella sua vita, i suoi genitori Roberto e Cinzia. “Mi hanno sempre supportata”, ha ammesso la campionessa azzurra di nuovo in più di un’occasione, sottolineando quanto questo abbia spesso comportato grande sacrificio da parte loro.

Cosa, d’altronde, ammessa anche dai genitori di Federica Pellegrini, che in un’intervista a Nuoto.com hanno rivelato di essere cresciuti come coppia e come genitori proprio seguendo Federica nelle sue avventure sportive. “Essere genitore di un’atleta di altissimo livello comporta essere presenti, essere a disposizione, esserci sempre.” ha rivelato mamma Cinzia, supportata da papà Roberto, che ha però aggiunto come tutto sia venuto naturale, senza fatica.

Roberto e Cinzia Pellegrini, oggi nonni felici di Matilde

Roberto e Cinzia Pellegrini, pur essendo sempre presenti nella vita di Federica, hanno cercato di non essere invadenti, lasciando che la figlia facesse le proprie esperienze e anche i propri errori da sola. “Abbiamo sempre cercato di stare al nostro posto, anche con gli allenatori.” hanno ammesso nel corso dell’intervista. E così è accaduto anche nella vita privata. Il che non è stato facile, perché Federica è sempre stata una sportiva molto esposta anche dal punto di vista personale. Basti pensare alle sue storie d’amore, in primis quella con Filippo Magnini.

“Ci sono stati sicuramente dei momenti non facili, ma non è stata una cosa difficile o faticosa. Con tutte le sue sfumature, ma è stata veramente una bella avventura.” ha ammesso ancora mamma Cinzia, che rifarebbe nuovamente tutto insieme alla figlia, così come papà Roberto. Oggi la coppia si gode i primi mesi da nonni dopo la nascita di Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Nella semifinale di Ballando con le stelle 2024, papà Roberto sorprende sua figlia Federica, presentandosi in pista e ballando con lei. “Io ero un paracadutista, poi nel 1988 ecco che arriva Federica. Un amore importante ha superato un altro amore importante. Lei oggi è più vicina alla sua mamma, essendo ormai due mamme, ma ci sentiamo sempre per le cose importanti.” ha raccontato prima della sorpresa alle telecamere di Rai 1.