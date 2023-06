Angelina Mango: al via il primo tour, “Voglia di vivere”/ “Sto impazzendo!”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango annuncia il primo tour: il nuovo traguardo

Reduce dal debutto all’evento musicale di reunion dei talenti di Amici 22, Rock in Roma -Full out, Angelina Mango si dichiara al settimo cielo per il debutto al primo vero tour che l’attende. La seconda classificata nell’ordine di gradimento di Amici 22 nonché protagonista all’evento di reunion dei talenti cantautori e ballerini uscenti dell’ultima edizione di Amici -Rock in Roma , Full out- annuncia via Instagram il nuovo debutto musicale previsto a breve ai nastri di partenza nel mezzo dei festeggiamenti che la vedono protagonista per effetto della prima certificazione di vendite musicali conseguita con il singolo estivo. É di questi giorni, infatti, la notizia che la vede recipient della certificazione FIMI di disco d’oro per le vendite musicali del singolo “Ci pensiamo domani“, una delle canzoni estive del momento candidate al titolo di tormentone dell’estate made in Italy.

Angelina Mango: "Ci pensiamo domani" ottiene il primo disco d'oro/ "Voglia di vivere" hit dell'estate?

“lo non vedo l’ora sto impazzendo!”- rilascia per iscritto la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, a corredo del nuovo post d’annuncio che lei condivide via Instagram -.

Al via le prevendite e le vendite di Angelina Mango, per il tour in partenza ad ottobre 2023

Tra le righe rilasciate nella caption del post che é ora virale, in un tripudio di interazioni di esultanza del popolo del web su Instagram, poi, spuntano le date dei concerti ufficializzati per il mese di ottobre 2023:

12 ottobre • Napoli, Duel Club;

14 ottobre • Bari, Demodè Club;

16 ottobre – ROMA, LARGO VENUE;

18 ottobre- FIRENZE, VIPER THEATRE;

19 ottobre- TORINO, HIROSHIMA MON AMOUR;

21 ottobre- BOLOGNA, LOCOMOTIV CLUB;

23 ottobre- MILANO, MAGAZZINI GENERALI;

26 ottobre- RONCADE (TV), NEW AGE CLUB.

Amici 22, Angelina Mango e Wax debuttano a Napoli Pizza Village/ Il nuovo traguardo e le reazioni

Inoltre, sempre tra le righe del post d’annuncio del tour Voglia di vivere di Angelina Mango, sono indicate espressamente le info su prevendita e vendita dei biglietti di partecipazione alle avrei date di concerti live annunciati. Per attivarsi ai fini dell’acquisizione dei biglietti di partecipazione all’evento musicale del tour é necessario accedere al link del sito web adibito LiveNation.it.

LEGGI ANCHE:

Angelina Mango, il ballo sui social con mamma Laura è virale/ Fan entusiasti

© RIPRODUZIONE RISERVATA