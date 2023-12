Angelina Mango: Armando Incarnato é pazzo di lei!/ La dedica del cavaliere di Uomini e donne all’ex Amici

Uomini e donne: Armando Incarnato “ammicca” all’ex Amici, Angelina Mango

Si registra un inaspettato cross-over tra i protagonisti delle due trasmissioni di Maria De Filippi, Uomini e donne e Amici, Armando Incarnato e Angelina Mango. L’occasione é un post che nelle giornate segnate dalle festività natalizie tra il Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024, il veterano cavaliere alla ricerca dell’amore e poi uscente a Uomini e donne, Armando Incarnato, pubblica via Instagram alla mention dell’ex concorrente ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango vinceva il circuito canto ad Amici 22 e una volta uscita dal talent show ha riscosso un importante successo con il consenso alla sua musica di pubblico e critica. Non a caso Armando Incarnato parafrasa il singolo della giovane ispirato alla sua città di Napoli, dal titolo Che t’o dico a fà.

“Ma che t’o dico a fà.. nei vicoli di Spaccanapoli… – parafrasa Armando, la Mango, tra le righe nella caption del nuovo post che lo immortala in uno scatto prenatalizio con il sottofondo musicale del singolo partenopeo dell’ex Amici 22. Ma non é tutto.

Armando Incarnato infiamma il gossip sull’assenza a Uomini e donne

Perché mentre l’occhio pubblico attivo nel web si chiede se lui sia prossimo al ritorno al trono over di Uomini e donne, date le recenti assenze dallo studio del dating show TV e streaming sulle reti Mediaset dell’amore, la descrizione del post sibillinamente conclude con le note del talento Mango: “é nelle indecisioni che si prendono le migliori scelte”.

Sembra proprio che il cavaliere di Napoli si dichiari vivere un periodo di incertezza, anche se certa può dirsi la sua preferenza musicale palesata per il fenomeno pop Angelina Mango della trasmissione sorella di Uomini e donne, Amici 22. Insomma, alla base dell’assenza dalla TV, per il cavaliere, si escluderebbe l’ipotesi di un astio tra la conduttrice delle trasmissioni interessate dal crossover e Armando Incarnato, dal momento che il napoletano approva in pieno il talento di Amici di Maria De Filippi incarnato dalla giovane, bella e brava Angelina Mango











