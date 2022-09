Angelina Mango, chi è la figlia di Giuseppe Mango/ “Il singolo ‘Formica’ racconta la mia storia”

Angelina Mango, la figlia d’arte e il singolo “Walkman”

Angelina Mango, non è solo la figlia dell’indimenticabile Mango, ma è anche una giovane cantante supportata da un big come Tiziano Ferro! Classe 2001, la cantante ha debuttato nel mondo della musica da poco con alcuni brani davvero potenti. A cominciare da “Walkman”, il secondo singolo pubblicato per Sony Music che ha trovato il primo fan in Tiziano Ferro. “Un ringraziamento speciale va a Tiziano Ferro che si è innamorato di questa canzone e e ha deciso di portarla a Los Angeles per metterci un pezzo di cuore e poi rispedirmela” – ha detto la figlia di Mango e Laura Valente. Quest’estate, invece, ha pubblicato il singolo “Formiche” in cui canta “avevo bisogno di raccontare la mia storia / la canterò in rima come un giullare di corte / mi tolgo la corona e indosso scarpe a punta / guarda l’orfana reale, si è annoiata a morte”.

Una carriera in ascesa quella di Angelina, la figlia di Mango, che lavora a stretto contatto con il fratello Filippo, batterista nato nel 1995 che suona nella sua stessa band.

Angelina Mango e il significato di Formica

Angelina Mango, la figlia di Mango e Laura Valente, è l’autrice del suo ultimo singolo che racconta : “Formica racconta la mia storia perché soltanto raccontandola ho trovato un modo per darle un senso. Parla delle mie origini e del mio futuro, parla di me. Apre la strada a un sound che ho cercato per tanto tempo, perché è la cosa più estrema e più lontana dal mio punto di partenza. Non c’è mai il modo giusto per presentarsi, ma questo di certo non fa troppi giri di parole”.

Un brano in cui si percepisce un grande doloro che potrebbe esser quello provato dalla giovane interprete quando è morto il padre all’età di 60 anni l’8 dicembre 2014 mentre stava cantando sul palco.

