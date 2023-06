Angelina Mango: “Ci pensiamo domani” ottiene il primo disco d’oro/ “Voglia di vivere” hit dell’estate?

Amici 22: la special guest di Rock in Roma, Angelina Mango, conquista la prima certificazione FIMI!

Reduce dal successo conseguito come concorrente cantautrice al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi, l’ospite protagonista a Rock in Roma-Full out, Angelina Mango, raggiunge il traguardo della prima certificazione di vendite in Italia, nell’industria musicale. La notizia del nuovo riconoscimento di merito al talento di cantautrice, alla seconda classificata alla finale dell’ultima edizione di Amici (Amici 22), giunge in un post condiviso online dalla pagina Instagram di FIMI. L’ente Federazione dell’industria musicale Italiana, ha premiato in questi giorni Angelina Mango, conferendole la prima certificazione gold. Nel dettaglio, il singolo estivo che Angelina Mango lanciava nel corso della competizione di Amici 22, Ci pensiamo domani, é certificato disco d’oro confermandosi di tutto di diritto tra i brani candidati al titolo di tormentone dell’estate 2023 made in Italy.

Angelina Mango e Wax debuttano a Napoli Pizza Village

Il brano estivo dell’ospite attesa sul palco dell’evento di reunion dei talenti di Amici 22, Rock in Roma (la cui messa in onda é prevista il 20 giugno 2023 su Italia 1), é realizzato per il duo di etichette discografiche 21 CO/LA TARMA/BMG.

Non solo “Ci pensiamo domani” , successo anche per il singolo “Voglia di vivere” di Angelina Mango tra i tormentoni dell’estate 2023

Il brano Ci pensiamo domani é una delle tracce componenti della tracklist del primo album Ep della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango (attesa sul palco di Napoli Pizza Village, ndg), dal titolo Voglia di vivere, nonché tra le canzoni estive più apprezzate su Spotify Italia, tanto che attualmente occupa la Top 3 nella playlist rappresentativa dei nati dal 1997 al 2012, “Generazione zeta”, tra le canzoni più ascoltate e che trasversalmente abbracciano più generazioni di ascoltatori-streamer.

Angelina Mango, il ballo sui social con mamma Laura è virale

Amici 22, Spotify: Angelina Mango primeggia, Wax la minaccia, Aaron.../ La classifica ascoltatori

