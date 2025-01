Dal 23 ottobre 2024 Angelina Mango ex vincitrice del Festival di Sanremo non si era più fatta sentire sui social. Il motivo? Lei stessa aveva spiegato di aver bisogno di prendersi una pausa, soprattutto per i problemi di voce che le stavano impedendo di cantare come voleva. Una pausa che però ha preso settimane e mesi, con i fan sempre più preoccupati per lei non vedendola più in televisione. Oggi 28 gennaio 2025, con tanta nuova consapevolezza Angelina Mango è tornata a farsi sentire.

Molti ragazzi divenuti famosi in un battibaleno hanno accusato questa grande sofferenza data dal non riuscire a gestire la fama o a risentirne a livello psicologico. Uno dei casi è stato quello di Sangiovanni che si è ritrovato costretto a mettere in pausa la sua carriera dopo essersi reso conto di non riuscire più a reggere il peso del successo, o tritacarne come lo chiamano alcuni. Quel che conta, è che oggi Angelina Mango stia bene e abbia trovato la forza di risentire i suoi adorati fan sui social. Andiamo a scoprire cosa ha scritto.

Angelina Mango, le frasi criptiche: “Mi sono accorta che…”

La cantante Angelina Mango è ritornata sui social. “A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social”, ha scritto la cantante figlia del mitico Mango. Ma a preoccupare i fan sono state le frasi successive: “Sono viva, è una bella scoperta“, e ancora, “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero, anche nella realtà“. Cosa avrà voluto dire Angelina Mango? Forse l’artista ha ripreso contatto con sè stessa e ha voluto comunicare al pubblico di essere di nuovo felice.

Nel suo pensiero social ha anche scritto di prepararsi e truccarsi ogni mattina nonostante non faccia video o fotografie. Poi prosegue con una sorta di critica ai mezzi di comunicazione di oggi, in cui spiega di aver riscoperto tante cose da fare più reali e non mediate dai dispositivi: “Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9“. Angelina Mango si è legata molto alla ballerina Giulia Stabile nell’ultimo periodo, e le due stanno lottando per mostrare maggiormente la realtà e una vita idealizzata.