Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sono lasciati?/ “Club per adulti e femmine”: la segnalazione choc

Angelina Mango e Antonio Cirigliano: coppia al capolinea? Spunta la segnalazione

Manca meno di un mese all’esordio di Angelina Mango al Festival di Sanremo, e proprio quando si dovrebbe parlare solo di musica, l’ex di Amici finisce invece nel mirino del gossip. Chi conosce e segue la figlia di Pino Mango sa che da anni è fidanzata con il suo chitarrista Antonio Cirigliano. Il 24enne l’ha infatti accompagnata in tutta la sua giovane carriera musicale, condividendo ogni palco. Questo sodalizio potrebbe però essersi rotto.

Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio: "La sogno all'Eurovision..."/ Vittoria annunciata per Angelina Mango?

A farlo sospettare è una segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. Il messaggio dell’utente farebbe intendere che la storia tra Angelina e Antonio sia finita, e a quanto pare a causa di comportamenti infedeli del ragazzo.

Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sono lasciati? L’ex di Amici rimane in silenzio

“È da tempo che aggiunge (su Threads, ndr) femmine e sembra che sia andato anche in un club degli adulti perché un suo amico ha quel locale. – si legge nella segnalazione arrivata sulla coppia – Oltretutto hanno riferito che durante il tour lui guardava insistentemente delle ragazze.” I comportamenti di Antonio farebbero dunque trapelare una rottura con Angelina Mango. D’altronde è la stessa Deianira ad aggiungere: “Ma infatti pare che si siano lasciato. E comunque penso che come lo scrivete a me scrivete anche a lei di queste cose.” È chiaro che al momento si tratta di indiscrezioni che non trovano conferma dai diretti interessati. Nonostante il gossip corra, Angelina al momento non ha commentato, né per smentire, né per confermare la rottura col suo storico fidanzato.

Angelina Mango: "Mi é uscito un disco di platino..."/ La reazione al traguardo di "Che t'o dico a fà"













© RIPRODUZIONE RISERVATA