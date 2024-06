Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano: innamorati e discreti/ ‘Sodalizio’ anche sul palco

Come nei film, come nei romanzi; la storia d’amore tra Angelina Mango e il fidanzato Antonio Cirigliano nasce come un’amicizia circa 3 anni fa e, tra musica e tempo speso insieme, quel sentimento si è presto trasformato in qualcosa di più grande. Innamorati senza dubbio, senza la necessità di ostentare la bellezza del loro rapporto tra social e onde mediatiche; sul suo conto sappiamo che originario di Potenza e soprattutto che come la cantante vanta una discreta passione per la musica.

Angelina Mango come strumento ha scelto la voce, e ce lo ricorda piacevolmente sfornando una hit dietro l’altra. L’architettura sonora che regge le sue canzoni è però merito anche del suo fidanzato, Antonio Cirigliano; il giovane è infatti un talentuoso chitarrista e da quel primo incontro grazie ad amici in comune, passando per lo sbocciare dell’amore, accompagna la sua dolce metà in giro per l’Italia sui più grandi palcoscenici.

Dunque, la storia d’amore tra Angelina Mango e Antonio Cirigliano potremmo dire che viaggia a ritmo di musica. Non solo complici nel privato ma anche professionalmente, segno di un rapporto tenero ma soprattutto solido. La stessa cantante, con alcune dichiarazioni rilasciate nel corso del tempo, senza dilungarsi ha reso noto come la figura del suo fidanzato sia una fonte costante e necessaria per raggiungere i traguardi già conservati in cascina e per aspirare ad agguantarne altri nel prossimo futuro. “La mia noia è solo gioia; non mi aspettavo tutto quello che di bello mi sta accadendo. Prima le mie canzoni erano malinconiche, poi…” – raccontava la cantante al settimanale Chi – “Grazie all’amore ho cambiato punto di vista”.











