Angelina Mango: “Mi hai fatto innamorare…”/ Il retroscena dell’ex Amici sul soldout a Firenze é virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Angelina Mango é la nuova popstar

Angelina Mango registra un successo travolgente nel soldout del Voglia di vivere tour, che segna il tutto esaurito anche a Firenze. L’ex allieva cantautrice di Amici 22, che debuttava in TV da concorrente al talent sulle arti canto e ballo di Amici di Maria De Filippi come allieva di Lorella Cuccarini, vive un successo esplosivo, complice la tendenza musicale da lei dettata con il nuovo singolo Che t’o dico a fà. Quest’ ultima é la canzone hit del momento che tra i traguardi per l’ex Amici 22, raggiunge la posizione #1 tra le tendenze per la musica con il video musicale su YouTube Italia. E non solo. Il brano ispirato alla città di Napoli vale ad Angelina Mango anche il traguardo della cover della playlist all’attivo su Spotify Italia, “Generazione zeta”, sulla scia di un’anticipazione bop che vede la giovane cantautrice lucana prossima ad un nuovo accomplishment TV. Ebbene sí, nel totonomi degli artisti in lizza per un posto alla gara della Canzone di Sanremo 2024 si intravede Angelina Mango, per la quota ex Amici, imporsi tra i possibili partecipanti Big sanremesi, per aggiunta al debutto festivaliero!

Web in tilt per Angelina Mango

E, intanto, é virale nel web, in origine su Instagram, il post che Angelina Mango rilascia online in una mise casual e dalla sensuality sbarazzina come comanda il pop d’oltreoceano, a margine del soldout segnato con la data di Voglia di vivere tour registrata a Firenze: “Firenze mi hai fatto innamorare, mi hai rotto una scarpa… Ti ho lasciato una felpa in camera e tornerò prestissimo, promesso”, scrive l’ex Amici 22, nella caption del nuovo post pregno di gratitudine nutrita verso i supporters. Parole che corredano una carrellata tra foto e video di immagini della data a Firenze tenutasi per il Voglia di vivere tour 2023.

E il post della popstar del momento, ben oltre le critiche social dei detrattori che accusano Angelina Mango di essere beneficiata da una sovraesposizione mediatica nel successo, segna un tripudio di interazioni social. Perlopiù di consenso, tra gli internauti. Un altro segno nel segno che questo sia il momento della mania di Angelina Mango, in Italia!

