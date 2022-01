Angelo Balducci e Rosanna Thau, genitori Lorenzo Balducci/ Inchieste e processi per…

Angelo Balducci e Rosanna Thau sono i genitori di Lorenzo Balducci, ospite nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 gennaio 2022, del salotto televisivo di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Il padre dell’attore è figlio del pittore e scultore Elio Balducci, è laureato in Ingegneria civile ed è stato gentiluomo di sua santità e consultore della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli della Santa Sede dal 1995 sino al 4 marzo 2010. La madre del ragazzo, invece, è una produttrice cinematografica.

L’esistenza della famiglia Balducci è stata pesantemente contrassegnata dalle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto in particolare Angelo: il 17 maggio 2013 il tribunale di Roma ha disposto a suo carico il sequestro di 12 milioni di euro per reato di associazione per delinquere e corruzione in riferimento agli appalti pubblici per i cosiddetti “Grandi Eventi” (Campionati mondiali di nuoto 2009, il G8 a La Maddalena e le Celebrazioni per il 150º anniversario dell’Unità d’Italia). Il sequestro preventivo ha portato anche all’apposizione dei sigilli alle quote della società Edelweiss Production, che ha prodotto alcuni dei film interpretati da Lorenzo Balducci.

GENITORI LORENZO BALDUCCI: PADRE CONDANNATO AL CARCERE

Se di Rosanna Thau si hanno poche informazioni, più nutrito invece è il dossier su Angelo Balducci, padre di Lorenzo Balducci, a cui il 7 giugno 2013 la Guardia di Finanza ha preventivamente sequestrato beni per tredici milioni di euro (immobili, autoveicoli, motoveicoli, quote societarie e conti bancari nella disponibilità dello stesso Balducci, della moglie Rosanna Thau e dei figli Lorenzo e Filippo). Poi, un anno più tardi, il tribunale di Roma ha definitivamente confiscato alla famiglia Balducci beni per 13 milioni di euro e all’ex funzionario è stata applicata la misura della sorveglianza speciale personale di pubblica sicurezza per tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma.

Si arriva poi al 9 novembre 2015, quando il tribunale di Perugia ha condannato Angelo Balducci a nove mesi di reclusione con pena sospesa per concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’8 febbraio 2018 in relazione agli appalti del G8 Balducci è stato condannato a 6 anni e 6 mesi.



