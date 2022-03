Angelo, chi è il fidanzato di Floriana Secondi/ Lei: “Lo amo ma lui non ricambia”

Floriana Secondi è fidanzata con un ragazzo misterioso di nome Angelo. A quanto pare i due starebbero insieme da più di sette anni. Del compagno della concorrente naufraga, tuttavia, non ci sono molte informazioni in rete, in quanto vive lontano dai riflettori e non fa parte del mondo dello spettacolo. Floriana, inoltre, sembra voler preservare la sua storia d’amore, al punto tale da non aver mai pubblicato foto insieme al suo compagno. I fan sono passati al setaccio, ma per ora nulla di nuovo è emerso. Per quanto riguarda il passato sentimentale di Floriana Secondi, invece, sappiamo che è stata sposata con Mirko Fantini, nonché padre di Domiziano, il loro unico figlio tredicenne.

Floriana innamoratissima di Angelo: “Ma lui non ricambia”

In seguito Floriana è stata fidanzata con Daniele Pompili e durante la loro storia d’amore, ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo che ha raccontato durante la partecipazione in diversi programmi televisivi. Solo dopo è arrivata la relazione con il misterioso architetto di nome Angelo, un personaggio di cui si sa poco o nulla e su cui la Secondi ha dichiarato: “Sono molto innamorata anche se lui dice che non mi ama. È molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.

