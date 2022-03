Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022/ Due naufraghe “sexy”, Patrizia Bonetti e Roberta Morise?

Oggi annunciati nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: come reagiranno gli altri naufraghi?

L’Isola dei Famosi 2022 nei prossimi giorni darà il benvenuto a dei nuovi concorrenti: si tratta, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, di due volti noti della televisione italiana, “talmente sexy che faranno perdere la testa agli spettatori”. È proprio per questo motivo che in queste ore in molti si stanno interrogando su chi potrebbero essere le naufraghe che approderanno nel reality show condotto da Ilary Blasi in occasione delle prossime puntate.

Non ci sono ancora delle certezze vere e proprie in merito ai misteriosi nomi, ma quel che è certo è che il cast di questa edizione non è ancora chiuso. In molti, tra i personaggi del mondo dello spettacolo, in queste settimane si sono infatti “candidati” come possibili naufraghi, ma è da capire a chi la produzione vorrà fare squillare il telefono. Le sorprese, certamente, non mancheranno. Andiamo a vedere, intanto, chi potrebbero essere le imminenti new entry di cui tanto si parla in queste ore.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: chi sono le due naufraghe “super sexy”?

Tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 ci saranno sicuramente due donne “super sexy”: a rivelarlo è stato il settimanale Chi. La loro identità è tuttavia ancora sconosciuta. Una di loro dovrebbe essere Patrizia Bonetti, influencer e modella italo-cubana di 26 anni, che ha già partecipato al Grande Fratello VIP. È balzata recentemente agli onori della cronaca rosa per la storia d’amore, ormai finita, con Gianluca Vacchi, ma in passato è stata anche fidanzata con Fabrizio Corona. La sua presenza nel reality show è definitivamente data per certa perché qualche giorno fa la Banijay Italia, società di produzione del reality show, ha erroneamente pubblicato la sua scheda su Twitter.

Anche la splendida conduttrice televisiva Roberta Morise è ufficialmente in arrivo: sbarcherà in occasione della seconda puntata del reality show. In merito ad un’altra misteriosa naufraga in arrivo in Honduras, invece, non ci sono stati spoiler. Qualcuno ha pensato a Jessica Selassiè, che ha ammesso che le piacerebbe vivere questa avventura. La Princess però è appena uscita dalla casa del GF, sarà pronta per tuffarsi fin da subito?











