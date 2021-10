Angelo Donati, Angelica, Patrick, marito e figli Milly Carlucci/ “Ho rinunciato a…”

Angelo Donati è il marito della famosa conduttrice Milly Carlucci. Imprenditore e ingegnere, è sposato con la presentatrice di Ballando con le stelle dal 1985. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della dolce metà della Carlucci. Angelo Donati è nato a Roma, nella capitale si è laureato in ingegneria a La Sapienza per poi trasferirsi negli Stati Uniti d’America, dove si è specializzato.

Ballando con le stelle 2021/ Concorrenti, il cast ufficiale per la nuova edizione

Proprio a Roma, Angelo Donati ha conosciuto la sua futura moglie, trasferitasi da Sulmona per seguire la famiglia. Le nozze celebratesi nel 1985, sono il preludio alla nascita della figlia Angelica Krystle un solo dopo anno il matrimonio. Il secondo figlio Patrick, invece, arriva sei anni dopo nel 1991.

Angelo Donati marito di Milly Carlucci: un uomo ed un imprenditore di successo

Angelo Donati, dunque, non è solo il marito di Milly Carlucci. Ma è anche e soprattutto un imprenditore di successo nel settore delle costruzioni. E’ a capo dell’azienda che ha fondato nel 1978, la Donati S.p.a; ha tramandato la sua passione alla figlia Angelica che lavora come dirigente d’azienda. Chi lo conosce bene lo descrive come un personaggio molto ironico, dotato di un grande senso dell’humor, ma anche molto serio e capace.

Valentina Persia "Sono stata lanciata da Milly Carlucci"/ "Io a Ballando? Per ora..."

Apparentemente è molto lontano dal carattere della moglie, con cui non ha mai attraversato momento difficili, benché stiano insieme da quasi 40 anni. Solo su una cosa sembrano non essersi trovati: l’idea di mettere al mondo un terzo figlio. “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato“, aveva rivelato Milly Carlucci in un’intervista rilasciata ad Oggi.

LEGGI ANCHE:

Milly Carlucci presenta il cast di Ballando con le stelle/ "Al Bano è incredibile!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA