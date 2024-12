Slitta la seconda semifinale di Ballando con le stelle 2024: ecco perché non va in onda

Niente semifinale di Ballando con le stelle 2024 questa sera 7 dicembre su Rai 1. Chi si aspettava di assistere alla gara delle coppie rimaste in gara rimarrà infatti deluso, perché al posto della seconda semifinale andrà in onda la Prima della Scala di Milano, il consueto appuntamento che dà il via alla nuova stagione teatrale e che va in onda anche su Rai 1. Milly Carlucci, Paolo Belli e la sua giuria non ci faranno però attendere molto: Ballando con le stelle 2024 torna infatti in onda sabato prossimo, 14 dicembre 2024.

Non dimentichiamo che Ballando è composto da due semifinali: la prima è andata in onda sabato scorso, la seconda, che decreterà dunque le coppie finaliste di questa edizione, andrà in onda sabato prossimo. E la finale?

Quando va in onda la finale di Ballando con le stelle 2024

Prima di Natale, Ballando con le stelle 2024 chiuderà i battenti: la finale dello show di Milly Carlucci andrà infatti in onda sabato 21 dicembre, come sempre in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35. Sarà una gara all’ultimo ballo, durante la quale le coppie finaliste dovranno esibirsi in più performance e su più stili. Sarà una combinazione di voti della giuria e del pubblico da casa a decretare la coppia vincitrice di quest’anno, chiudendo un’edizione durante la quale non sono mancate polemiche, infortuni e inaspettati addii. Ultimo quello di Angelo Madonia, maestro di Federica Pellegrini, sostituito all’ultimo a causa di problemi interni. Per la seconda semifinale, Pellegrini ballerà con Pasquale La Rocca, ballerino inizialmente affidato a Nina Zilli che è stata però costretta a ritirarsi a causa di una serie di infortuni.

