Angelo Donati, chi è il marito di Milly Carlucci: dagli studi alla carriera

Angelo Donati è il marito di Milly Carlucci, una delle regine della televisione italiana che è da pochi giorni tornata in onda su Rai1 con la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice ha sempre preferito scindere la vita professionale da quella privata e, forse anche per questo motivo, sono rare le dichiarazioni pubbliche sulla storia d’amore con il marito, con il quale è sposata da quasi 40 anni. Entrambi sono estremamente riservati ma, a fronte della grande notorietà della popolare conduttrice, su di lui sono comunque disponibili alcune informazioni.

Angelo Donati, marito di Milly Carlucci, è nato nel 1948 e ha studiato ingegneria laureandosi all’Università La Sapienza di Roma; ha lavorato non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti ed è il fondatore della Donati s.p.a., società operante nel settore immobiliare e che ha contatti anche all’estero, in Inghilterra e in America.

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati: “Siamo molto diversi“

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati sono sposati dal 1985 e dal loro matrimonio sono nati anche due figli, Angelica e Patrick. Della loro storia d’amore si conoscono poche informazioni; a dispetto della sua grande notorietà in televisione, la conduttrice è estremamente riservata per quanto riguarda la sfera personale. In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair si era però sbilanciata, raccontando qualche dettaglio del loro amore: “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari“.

Entrambi al primo incontro avevano già avuto importanti esperienze di vite e, essendo all’epoca già adulti, hanno saputo vivere il loro amore in maniera matura e responsabile, portando poi alla creazione di una famiglia: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori“.