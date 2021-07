Angelo Duro incidente “costola incrinata e contusione”/ “Sono caduto in piscina e…”

Incidente per Angelo Duro. Il comico, attore e noto inviato de Le Iene ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui, sconsolato, mostra un piede fasciato e spiega di aver preso una brutta caduta. Dietro uno splendido scenario di Amalfi, Angelo, gamba poggiata sulla sedia, racconta con l’ironia che lo contraddistingue quanto accaduto, citando “quella che sta con me”, ovvero la presunta quanto misteriosa fidanzata. “Io non ho mai creduto al destino. Mai. Quella che sta con me, sì. – esordisce nel post, che prosegue – Ogni cosa le si presentasse nella vita, lei, la prendeva con accezione positiva del destino. Io, mai. Mai creduto a queste cose. Ma ieri, dopo aver riallacciato ed essere venuti qui, ad Amalfi, alla mia prima discesa a piedi verso la piscina, sono caduto. Cosa anche abbastanza umiliante per un tipo come me.” Angelo spiega allora le conseguenze di questa caduta: “Mi sono contuso la caviglia destra, sbucciato il ginocchio sinistro e incrinato la costola bassa su un fianco.”

Incidente per Angelo Duro: pioggia di commenti ironici

Dopo aver spiegato quanto accaduto, Angelo Duro continua col racconto ironico e di come sia stato il destino avverso alla coppia a causare l’incidente. “Allora ho detto a quella che sta con me, che questo è un evidente segno del destino che vuole dirci che non possiamo stare insieme. E lei, ha iniziato a tirare tutta una serie di scuse sull’irregolarità delle scale in pietra, sulle mie scarpe non adatte o altre cose del genere. Invece no, cara mia, è un segno del destino. Punto.” Parole, quelle del comico, che hanno scatenato tanti commenti divertenti di fan e amici oltre a messaggi di pronta guarigione.

